Полезный омлет для завтрака: готовится без масла

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
576
Полезный омлет для завтрака: готовится без масла

Многие привыкли готовить омлет на сковороде. Но такая еда получается достаточно жирной и отягощает желудок с самого утра. Поэтому для того, чтобы омлет получился питательным и полезным – его следует сделать на пару.

Идея приготовления полезного омлета на пару опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего 4 компонента.

Полезный омлет для завтрака: готовится без масла

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 40 г овощей
  • 1 ст.л. тунца в собственном соку
  • специи (перец душистый, черный, хмели-сунели)
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Способ приготовления:

Полезный омлет для завтрака: готовится без масла

1. Овощи мелко порезать.

Полезный омлет для завтрака: готовится без масла

2. Добавить яйцо и тунец.

3. Добавить специи.

Полезный омлет для завтрака: готовится без масла

4. Выложить массу в формы.

5. Всё хорошо смешать.

Полезный омлет для завтрака: готовится без масла

6. Готовить на пару 15 минут.

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