Многие привыкли готовить омлет на сковороде. Но такая еда получается достаточно жирной и отягощает желудок с самого утра. Поэтому для того, чтобы омлет получился питательным и полезным – его следует сделать на пару.

Идея приготовления полезного омлета на пару опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего 4 компонента.

Ингредиенты:

1 яйцо

40 г овощей

1 ст.л. тунца в собственном соку

специи (перец душистый, черный, хмели-сунели)

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Способ приготовления:

1. Овощи мелко порезать.

2. Добавить яйцо и тунец.

3. Добавить специи.

4. Выложить массу в формы.

5. Всё хорошо смешать.

6. Готовить на пару 15 минут.

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