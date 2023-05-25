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Полезный омлет для завтрака: готовится без масла
Многие привыкли готовить омлет на сковороде. Но такая еда получается достаточно жирной и отягощает желудок с самого утра. Поэтому для того, чтобы омлет получился питательным и полезным – его следует сделать на пару.
Идея приготовления полезного омлета на пару опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего 4 компонента.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 40 г овощей
- 1 ст.л. тунца в собственном соку
- специи (перец душистый, черный, хмели-сунели)
Способ приготовления:
1. Овощи мелко порезать.
2. Добавить яйцо и тунец.
3. Добавить специи.
4. Выложить массу в формы.
5. Всё хорошо смешать.
6. Готовить на пару 15 минут.
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