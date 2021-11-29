Полезный омлет в пакете за 5 минут: Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
Утром всегда хочется быстро приготовить вкусный и сытный завтрак, но не всегда так получается. Специалисты рекомендуют есть на завтрак сытную еду, например, яйца, каши, творог с фруктами, мясо, овощи, эти продукты дадут вам заряд энергии на пару часов.
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram необычным и очень практичным способом приготовления вкусного омлета в пакете, на который вы потратите около 5-10 минут.
Ингредиенты:
Яйцо – 3 шт.
Черри – 100 г
Молоко – 50 г
Консервированная кукуруза – 50 г
Зеленый лук – 30 г
Специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте помидоры черри и зеленый лук.
2. Возьмите пакет-слайдер, разбейте туда два яйца, добавьте помидоры, лук, кукурузу, влейте молоко и добавьте специи.
3. Закройте пакет и аккуратно все перемешайте.
4. В кастрюле вскипятите воду и положите (поставьте) туда пакет с омлетом, варите около 5-10 минут .
Готовое блюдо подавайте с зеленью, любыми овощами.
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