Полезный освежающий морс из замороженных и свежих ягод: понадобится всего 4 компонента
Сезонные ягоды – это отличная основа для приготовления полезного и освежающего морса. А если у вас осталась заготовка с прошлого года – ее также можно использовать. Очень вкусно, если добавить лед, а также свежую мяту.
Идея приготовления освежающего морса из сезонных ягод опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Для напитка вам понадобится всего 4 компонента.
Ингредиенты:
- 150 г замороженной вишни
- 400 г клубники
- 1-1,5л. воды
- сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Размороженные, замороженные (вместе с соком) и свежие ягоды перекладываем в чашу блендера и взбиваем.
2. Ягоды можно брать любые – свежие или замороженные.
3. Получившуюся смесь выливаем на сито, чтобы отделить сок от мякоти.
4. Сок ставим в холодильник, мякоть перекладываем в кастрюлю и заливаем водой.
5. Сахар добавляем по вкусу и ставим на плиту. Как только сироп закипит, прогреваем его 2-3 минуты и процеживаем через сито.
6. Когда сироп немного остынет – добавляем сок, который мы откладывали, перемешиваем.
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