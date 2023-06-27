Сезонные ягоды – это отличная основа для приготовления полезного и освежающего морса. А если у вас осталась заготовка с прошлого года – ее также можно использовать. Очень вкусно, если добавить лед, а также свежую мяту.

Идея приготовления освежающего морса из сезонных ягод опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Для напитка вам понадобится всего 4 компонента.

Ингредиенты:

150 г замороженной вишни

400 г клубники

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1-1,5л. воды

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Размороженные, замороженные (вместе с соком) и свежие ягоды перекладываем в чашу блендера и взбиваем.

2. Ягоды можно брать любые – свежие или замороженные.

3. Получившуюся смесь выливаем на сито, чтобы отделить сок от мякоти.

4. Сок ставим в холодильник, мякоть перекладываем в кастрюлю и заливаем водой.

5. Сахар добавляем по вкусу и ставим на плиту. Как только сироп закипит, прогреваем его 2-3 минуты и процеживаем через сито.

6. Когда сироп немного остынет – добавляем сок, который мы откладывали, перемешиваем.

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