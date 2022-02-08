Полезный овощной суп для легкого ужина по рецепту Ольги Сумской

Если вы хотите приготовит вкусный и полезный суп на обед или ужин, выбирайте для него обязательно овощи, а также можно мясо, например, куриное.

Популярная украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram-stories рецептом вкусного крем-супа из самого полезного зимнего овоща – тыквы.

Ингредиенты:

тыква – 300-500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

морковь – 1 шт.

вода – 2 стакана

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оливковое масло или сливочное масло – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

сухари – 50 г

пармезан – 50 г

орехи, семечки – по желанию

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком тыкву.

2. В кастрюлю налейте оливковое масло или бросьте кусочек сливочного масла.

3. Туда же добавьте порезанный кубиком лук и натертую морковь, поджарьте.

4. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте, посолите, поперчите.

5. Добавьте тыкву и тушите до мягкости.

6. Готовый суп измельчите до однородности блендером.

7. Из хлеба сделайте сухари.

8. Натрите сыр.

9. Готовый суп налейте в миску, добавьте сыр, сухари или огрехи и семечки.

Блюдо получится очень вкусным и не калорийным.

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