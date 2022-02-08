Полезный овощной суп для легкого ужина по рецепту Ольги Сумской

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Тыквенный суп по рецепту Ольги Сумской

Если вы хотите приготовит вкусный и полезный суп на обед или ужин, выбирайте для него обязательно овощи, а также можно мясо, например, куриное.

Популярная украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram-stories рецептом вкусного крем-супа из самого полезного зимнего овоща – тыквы.

Ингредиенты:

  • тыква – 300-500 г

Тыква для супа

  • лук – 1 шт.

  • чеснок – 2-3 зуб.

  • морковь – 1 шт.

  • вода – 2 стакана

Видео дня
Вкусный суп-пюре с тыквы

  • оливковое масло или сливочное масло – 1-2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • сухари – 50 г

  • пармезан – 50 г

  • орехи, семечки – по желанию

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком тыкву.

Тыква для супа

2. В кастрюлю налейте оливковое масло или бросьте кусочек сливочного масла.

3. Туда же добавьте порезанный кубиком лук и натертую морковь, поджарьте.

Приготовление супа

4. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте, посолите, поперчите.

5. Добавьте тыкву и тушите до мягкости.

6. Готовый суп измельчите до однородности блендером.

Лук для супа

7. Из хлеба сделайте сухари.

8. Натрите сыр.

Сыр для супа

9. Готовый суп налейте в миску, добавьте сыр, сухари или огрехи и семечки.

Блюдо получится очень вкусным и не калорийным.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты