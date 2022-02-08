Полезный овощной суп для легкого ужина по рецепту Ольги Сумской
Если вы хотите приготовит вкусный и полезный суп на обед или ужин, выбирайте для него обязательно овощи, а также можно мясо, например, куриное.
Популярная украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram-stories рецептом вкусного крем-супа из самого полезного зимнего овоща – тыквы.
Ингредиенты:
тыква – 300-500 г
лук – 1 шт.
чеснок – 2-3 зуб.
морковь – 1 шт.
вода – 2 стакана
оливковое масло или сливочное масло – 1-2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
сухари – 50 г
пармезан – 50 г
орехи, семечки – по желанию
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком тыкву.
2. В кастрюлю налейте оливковое масло или бросьте кусочек сливочного масла.
3. Туда же добавьте порезанный кубиком лук и натертую морковь, поджарьте.
4. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте, посолите, поперчите.
5. Добавьте тыкву и тушите до мягкости.
6. Готовый суп измельчите до однородности блендером.
7. Из хлеба сделайте сухари.
8. Натрите сыр.
9. Готовый суп налейте в миску, добавьте сыр, сухари или огрехи и семечки.
Блюдо получится очень вкусным и не калорийным.
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