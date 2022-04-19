Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное, легкое и сытное блюдо для ужина, лучшим вариантом будут овощи и рыба. Эти два продукта отлично сочетаются вместе. Из них можно приготовить легкий салат, приправив вкусным соусом.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень легкого в приготовлении салата из филе минтая с кукурузой и домашним майонезом.

Ингредиенты:

филе минтая – 500 г

консервированная кукуруза – 200 г

огурцы – 2 шт.

Видео дня

лайм – 1 шт.

молотый кориандр – 1/4 ч. л.

домашний майонез – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разморозьте филе, после порежьте его соломкой и выложите на противень, застеленный пергаментом.

2. Посыпьте солью и перцем и отправьте в духовку при 180 С.

3. Помойте огурцы и разрежьте вдоль на четвертинки, затем нарежьте одинаковыми частицами.

4. Из кукурузы слейте воду, переложите в миску, туда же выложите нарезанные огурцы и запеченную рыбу.

5. Лайм натрите на маленькой терке и выдавите сок, добавьте в салат.

6. Сверху посыпьте кориандром, посолите и поперчите по вкусу.

​​​​​​​7. Добавьте домашний майонез и перемешайте.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: