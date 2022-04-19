Полезный салат из филе минтая с кукурузой: оригинальный рецепт блюда для ужина
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное, легкое и сытное блюдо для ужина, лучшим вариантом будут овощи и рыба. Эти два продукта отлично сочетаются вместе. Из них можно приготовить легкий салат, приправив вкусным соусом.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень легкого в приготовлении салата из филе минтая с кукурузой и домашним майонезом.
Ингредиенты:
филе минтая – 500 г
консервированная кукуруза – 200 г
огурцы – 2 шт.
лайм – 1 шт.
молотый кориандр – 1/4 ч. л.
домашний майонез – 2-3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разморозьте филе, после порежьте его соломкой и выложите на противень, застеленный пергаментом.
2. Посыпьте солью и перцем и отправьте в духовку при 180 С.
3. Помойте огурцы и разрежьте вдоль на четвертинки, затем нарежьте одинаковыми частицами.
4. Из кукурузы слейте воду, переложите в миску, туда же выложите нарезанные огурцы и запеченную рыбу.
5. Лайм натрите на маленькой терке и выдавите сок, добавьте в салат.
6. Сверху посыпьте кориандром, посолите и поперчите по вкусу.
7. Добавьте домашний майонез и перемешайте.
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