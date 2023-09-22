Белокачанная капуста является очень полезным и бюджетным овощем, который может быть идеальной основой для приготовления салатов, а также начинки для пирогов, вареников. Еще капусту можно вкусно консервировать, солить, и квасить.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом полезного салата из белокачанной капусты с кукурузой и свежими огурцами.

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Ингредиенты:

капуста молодая – 1/2 шт.

кукуруза консервированная – 1б

яйца – 4 шт.

твердый творог – 150 г

огурцы – 2 шт.

укроп – небольшой пучок

чеснок – 2-3 зуб.

майонез или сметана

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте мелко, огурцы порежьте полукольцами. Твердый сыр порежьте соломкой, укроп и чеснок измельчите.

3. Все ингредиенты смешайте в миске, заправьте майонезом и можно есть!

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