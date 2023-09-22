Полезный салат из капусты за 10 минут для легкого ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
363
Рецепт салата

Белокачанная капуста является очень полезным и бюджетным овощем, который может быть идеальной основой для приготовления салатов, а также начинки для пирогов, вареников. Еще капусту можно вкусно консервировать, солить, и квасить. 

Что приготовить из капусты

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом полезного салата из белокачанной капусты с кукурузой и свежими огурцами.

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • капуста молодая – 1/2 шт. 
  • кукуруза консервированная – 1б
  • яйца – 4 шт. 
  • твердый творог – 150 г
  • огурцы – 2 шт. 
  • укроп – небольшой пучок
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • майонез или сметана
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Капусту нарежьте мелко, огурцы порежьте полукольцами. Твердый сыр порежьте соломкой, укроп и чеснок измельчите.

Приготовление салата

3. Все ингредиенты смешайте в миске, заправьте майонезом и можно есть! 

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты