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Полезный салат из капусты за 10 минут для легкого ужина: самый простой рецепт
Белокачанная капуста является очень полезным и бюджетным овощем, который может быть идеальной основой для приготовления салатов, а также начинки для пирогов, вареников. Еще капусту можно вкусно консервировать, солить, и квасить.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом полезного салата из белокачанной капусты с кукурузой и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- капуста молодая – 1/2 шт.
- кукуруза консервированная – 1б
- яйца – 4 шт.
- твердый творог – 150 г
- огурцы – 2 шт.
- укроп – небольшой пучок
- чеснок – 2-3 зуб.
- майонез или сметана
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте мелко, огурцы порежьте полукольцами. Твердый сыр порежьте соломкой, укроп и чеснок измельчите.
3. Все ингредиенты смешайте в миске, заправьте майонезом и можно есть!
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