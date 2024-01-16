Куриное филе и зелень – идеальное сочетание продуктов для приготовления легких закусок и салатов. Заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а легкими заправками из масла.

Кулинар Анна поделилась в Instаgram рецептом вкусного и легкого салата из листьев салата, куриного филе и сыра.

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Ингредиенты:

1/2 пачки салата

1 поджаренное куриное филе

2 мандарины

маслины

моцарелла

помидоры

Соус:

по 1 ч. л. французской и обыкновенной горчицы

1 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. меда

щепотка соли

масло 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Филе запеките со специями и порежьте произвольно.

2. Мандарины разберите на "филе".

3. Овощи, сыр и маслины порежьте.

4. Соберите салат: выложите на блюдо зелень, сверху филе и мандарины. Полейте соусом!

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