Видео дня
Полезный салат из куриного филе, листьев салата и мандарин: идеальное блюдо для перекуса
Куриное филе и зелень – идеальное сочетание продуктов для приготовления легких закусок и салатов. Заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а легкими заправками из масла.
Кулинар Анна поделилась в Instаgram рецептом вкусного и легкого салата из листьев салата, куриного филе и сыра.
Ингредиенты:
- 1/2 пачки салата
- 1 поджаренное куриное филе
- 2 мандарины
- маслины
- моцарелла
- помидоры
Соус:
- по 1 ч. л. французской и обыкновенной горчицы
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. меда
- щепотка соли
- масло 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Филе запеките со специями и порежьте произвольно.
2. Мандарины разберите на "филе".
3. Овощи, сыр и маслины порежьте.
4. Соберите салат: выложите на блюдо зелень, сверху филе и мандарины. Полейте соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: