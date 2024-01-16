Полезный салат из куриного филе, листьев салата и мандарин: идеальное блюдо для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
924
Рецепт салата

Куриное филе и зелень – идеальное сочетание продуктов для приготовления легких закусок и салатов. Заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а легкими заправками из масла. 

Легкий салат

Кулинар Анна поделилась в Instаgram рецептом вкусного и легкого салата из листьев салата, куриного филе и сыра. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты: 

  • 1/2 пачки салата
  • 1 поджаренное куриное филе
  • 2 мандарины
  • маслины
  • моцарелла
  • помидоры

Соус:

  • по 1 ч. л. французской и обыкновенной горчицы
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. меда
  • щепотка соли
  • масло 4 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Филе запеките со специями и порежьте произвольно. 

2. Мандарины разберите на "филе".

Мандарины для салата

3. Овощи, сыр и маслины порежьте. 

Приготовление салата

4. Соберите салат: выложите на блюдо зелень, сверху филе и мандарины. Полейте соусом! 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты