Полезный салат из моркови за 5 минут для перекуса: понравится даже детям

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезный салат из моркови за 5 минут для перекуса: понравится даже детям

Морковь – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, а также десертов. 

 Что приготовить из моркови 

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом очень полезного салата из моркови, яблока и йогуртовой заправки. 

Ингредиенты: 

  • морковь – 1 шт. 
  • яблоко – 1 шт.
  • йогурт салатный – 2 ст. л. 
  • сок лимона – 1 ст. л. 
  • сахар – 1 ч. л. (можно без)
  • орехи, сухофрукты, корица – по желанию
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Способ приготовления: 

1. Морковь и яблоко натрите на крупной терке.

Морковь для салата

2. Для заправки: смешайте йогурт (или сметану), сок, сахар и орехи.

Йогурт для салата

По желанию добавить чернослив или изюм и немного корицы!

Вкусный салат с морковью

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