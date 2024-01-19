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Полезный салат из моркови за 5 минут для перекуса: понравится даже детям
Морковь – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, а также десертов.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом очень полезного салата из моркови, яблока и йогуртовой заправки.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт.
- яблоко – 1 шт.
- йогурт салатный – 2 ст. л.
- сок лимона – 1 ст. л.
- сахар – 1 ч. л. (можно без)
- орехи, сухофрукты, корица – по желанию
Способ приготовления:
1. Морковь и яблоко натрите на крупной терке.
2. Для заправки: смешайте йогурт (или сметану), сок, сахар и орехи.
По желанию добавить чернослив или изюм и немного корицы!
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