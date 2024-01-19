Морковь – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, а также десертов.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом очень полезного салата из моркови, яблока и йогуртовой заправки.

Ингредиенты:

морковь – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

йогурт салатный – 2 ст. л.

сок лимона – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л. (можно без)

орехи, сухофрукты, корица – по желанию

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Способ приготовления:

1. Морковь и яблоко натрите на крупной терке.

2. Для заправки: смешайте йогурт (или сметану), сок, сахар и орехи.

По желанию добавить чернослив или изюм и немного корицы!

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