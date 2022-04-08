Полезный салат из редиса и яиц за 10 минут
Салат из редиса и яиц – очень вкусный, витаминный, легкий и одновременно простой в приготовлении. Готовится он буквально 10 минут, потому что для блюда понадобятся только доступные ингредиенты, которые есть под рукой. В качестве заправки можно использовать сметану или домашний майонез. Но для того чтобы салат был максимально полезным, лучшим вариантом станет натуральный йогурт.
Фудблогер Мирослава Крутой (miroslavakrutii) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезного весеннего салата из редиса.
Ингредиенты:
редис – 1 пучок
зеленый лук – 1 пучок
яйца – 4 шт
кукуруза консервированная – 100 г
кисломлочный домашний сыр – 100 г
сметана\майонез – 3 ст. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Яйца предварительно отварить, очистить и нарезать кубиком.
2. Редис порезать кольцами.
3. Лук измельчить.
4. Смешать все ингредиенты.
5. Заправить салат майонезом или сметаной. Добавить соль и перец по вкусу.
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