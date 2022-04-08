Салат из редиса и яиц – очень вкусный, витаминный, легкий и одновременно простой в приготовлении. Готовится он буквально 10 минут, потому что для блюда понадобятся только доступные ингредиенты, которые есть под рукой. В качестве заправки можно использовать сметану или домашний майонез. Но для того чтобы салат был максимально полезным, лучшим вариантом станет натуральный йогурт.

Фудблогер Мирослава Крутой (miroslavakrutii) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезного весеннего салата из редиса.

Ингредиенты:

редис – 1 пучок

зеленый лук – 1 пучок

яйца – 4 шт

кукуруза консервированная – 100 г

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кисломлочный домашний сыр – 100 г

сметана\майонез – 3 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить, очистить и нарезать кубиком.

2. Редис порезать кольцами.

3. Лук измельчить.

4. Смешать все ингредиенты.

5. Заправить салат майонезом или сметаной. Добавить соль и перец по вкусу.

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