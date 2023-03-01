Полезный салат из свеклы без майонеза на каждый день: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,4 т.
Свекольный салат

Свекла – идеальный овощ, из которого можно приготовить салаты, закуски, соусы. Еще свеклу можно запекать и ест в сыром виде. Вкус овоща усилит растительное масло, специи и чеснок. Для пикантного вкуса в салаты можно добавить чернослив. 

Салат со свеклой и фетой без майонеза

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом полезного салата из свеклы, с сыром Фета и орехами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • красная свекла – 1 шт.
  • сыр Фета – 250-270 г
  • орехи грецкие – 50 г
  • свежая зелень – пучок 

Заправка

  • масло оливковое – 2-3 ст. л. 
  • сок лимона – 1-2 ст. л. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу, дайте остыть и порежьте на куски среднего размера. Добавьте зелень и поджаренные и измельченные грецкие орехи.

Салат с свеклой и сыром для обеда

2. Сыр нарежьте произвольно, добавьте к свекле.

3. Смешайте все ингредиенты для заправки и полейте салат, перемешайте и можно подавать.  

Легкий салат из свеклы

По желанию еще можно посыпать кунжутом!

Свекольный салат

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