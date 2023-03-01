Полезный салат из свеклы без майонеза на каждый день: делимся самым простым рецептом
Свекла – идеальный овощ, из которого можно приготовить салаты, закуски, соусы. Еще свеклу можно запекать и ест в сыром виде. Вкус овоща усилит растительное масло, специи и чеснок. Для пикантного вкуса в салаты можно добавить чернослив.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом полезного салата из свеклы, с сыром Фета и орехами.
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Ингредиенты:
- красная свекла – 1 шт.
- сыр Фета – 250-270 г
- орехи грецкие – 50 г
- свежая зелень – пучок
Заправка
- масло оливковое – 2-3 ст. л.
- сок лимона – 1-2 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу, дайте остыть и порежьте на куски среднего размера. Добавьте зелень и поджаренные и измельченные грецкие орехи.
2. Сыр нарежьте произвольно, добавьте к свекле.
3. Смешайте все ингредиенты для заправки и полейте салат, перемешайте и можно подавать.
По желанию еще можно посыпать кунжутом!
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