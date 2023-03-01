Свекла – идеальный овощ, из которого можно приготовить салаты, закуски, соусы. Еще свеклу можно запекать и ест в сыром виде. Вкус овоща усилит растительное масло, специи и чеснок. Для пикантного вкуса в салаты можно добавить чернослив.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом полезного салата из свеклы, с сыром Фета и орехами.

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Ингредиенты:

красная свекла – 1 шт.

сыр Фета – 250-270 г

орехи грецкие – 50 г

свежая зелень – пучок

Заправка

масло оливковое – 2-3 ст. л.

сок лимона – 1-2 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу, дайте остыть и порежьте на куски среднего размера. Добавьте зелень и поджаренные и измельченные грецкие орехи.

2. Сыр нарежьте произвольно, добавьте к свекле.

3. Смешайте все ингредиенты для заправки и полейте салат, перемешайте и можно подавать.

По желанию еще можно посыпать кунжутом!

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