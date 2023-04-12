Свекла является очень ценным, полезным и бюджетным овощем, который может быт основой для приготовления салатов, закусок, соусов. Еще соком свеклы можно красить пасхальные яйца, добавлять в десерты для яркого цвета.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с хреном и орехами, который элементарно готовится.

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Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

орехи – 50 г

хрен – 1 ч. л.

соевый соус – 5 мл

греческий йогурт – 80 мл

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу сварите или запеките, охладите и натрите на грубой терке.

2. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде и порубите ножом.

3. К свекле добавьте орехи, хрен, соевый соус, греческий йогурт, специи и перемешайте.

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