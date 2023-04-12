Полезный салат из свеклы без майонеза: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,3 т.
Рецепт салата

Свекла является очень ценным, полезным и бюджетным овощем, который может быт основой для приготовления салатов, закусок, соусов. Еще соком свеклы можно красить пасхальные яйца, добавлять в десерты для яркого цвета. 

Салат из свеклы

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с хреном и орехами, который элементарно готовится. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.
  • орехи – 50 г
  • хрен – 1 ч. л. 
  • соевый соус – 5 мл
  • греческий йогурт – 80 мл
  • специи: соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Свеклу сварите или запеките, охладите и натрите на грубой терке.

Свекла и орехи для приготовления салата

2. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде и порубите ножом.

Приготовление салата

3. К свекле добавьте орехи, хрен, соевый соус, греческий йогурт, специи и перемешайте. 

Готовый салат

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