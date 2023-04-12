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Полезный салат из свеклы без майонеза: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день
Свекла является очень ценным, полезным и бюджетным овощем, который может быт основой для приготовления салатов, закусок, соусов. Еще соком свеклы можно красить пасхальные яйца, добавлять в десерты для яркого цвета.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с хреном и орехами, который элементарно готовится.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- орехи – 50 г
- хрен – 1 ч. л.
- соевый соус – 5 мл
- греческий йогурт – 80 мл
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу сварите или запеките, охладите и натрите на грубой терке.
2. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде и порубите ножом.
3. К свекле добавьте орехи, хрен, соевый соус, греческий йогурт, специи и перемешайте.
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