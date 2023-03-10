Полезный салат из свеклы и стручковой фасоли: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Рецепт салата

Свекла и стручковая фасоль – идеальные продукты, которые могут быть основой для полезного и вкусного салата. Еще из свеклы можно готовить вкусные соусы, супы, делать десерты. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого салата из свеклы, стручковой фасоли, с кунжутом и чесноком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • вареная свекла – 400 г
  • стручковая фасоль – 400 г
  • кунжут – 1-2 ст. л. 
  • лимонный сок – 1 ч. л. 
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • оливковое масло 
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, очистите от кожуры и порежьте кубиками, выложить в салатник.

Свекла для салата

2. На разогретой сухой сковороде обжарьте тыквенные семена, когда они начнут потрескивать и сдуваться, переложите в салатник. Кунжут подсушите на сковороде.

Жареный кунжут

3. Отдельно обжарьте фасоль. Добавьте к фасоли тертый чеснок, посолите, поперчите и обжарьте еще 2-3 минуты.

Фасоль с чесноком

4. Переложите фасоль к свекле, добавьте лимонный сок и оливковое масло, перемешайте и подавайте в теплом или холодном виде.

Готовый салат

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