Полезный салат из свеклы и стручковой фасоли: делимся самым простым рецептом
Свекла и стручковая фасоль – идеальные продукты, которые могут быть основой для полезного и вкусного салата. Еще из свеклы можно готовить вкусные соусы, супы, делать десерты.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого салата из свеклы, стручковой фасоли, с кунжутом и чесноком.
Ингредиенты:
- вареная свекла – 400 г
- стручковая фасоль – 400 г
- кунжут – 1-2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- чеснок – 2-3 зуб.
- оливковое масло
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, очистите от кожуры и порежьте кубиками, выложить в салатник.
2. На разогретой сухой сковороде обжарьте тыквенные семена, когда они начнут потрескивать и сдуваться, переложите в салатник. Кунжут подсушите на сковороде.
3. Отдельно обжарьте фасоль. Добавьте к фасоли тертый чеснок, посолите, поперчите и обжарьте еще 2-3 минуты.
4. Переложите фасоль к свекле, добавьте лимонный сок и оливковое масло, перемешайте и подавайте в теплом или холодном виде.
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