Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится без майонеза

Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей, которые могут быть основой для приготовления вкусных и легких салатов, а также намазок, соусов. Стоит отметить, что даже в сыром виде свекла – идеальный продукт для приготовления салатов. 

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с рукколой, сыром. 

Легкий салат

Ингредиенты: 

  • Руккола
  • Свекла запеченная
  • Сыр фета/или брынза
  • Изюм замоченный в кипятке 
  • Масло
  • Грецкий орех

Способ приготовления: 

1. Свеклу запеченную порежьте кубиком вместе с сыром. 

Ингредиенты для салата

2. Выложите на блюдо зелень, свеклу, сыр, изюм, полейте маслом и добавьте изюм. 

Готовый салат

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