Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей, которые могут быть основой для приготовления вкусных и легких салатов, а также намазок, соусов. Стоит отметить, что даже в сыром виде свекла – идеальный продукт для приготовления салатов.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с рукколой, сыром.

Ингредиенты:

Руккола

Свекла запеченная

Сыр фета/или брынза

Изюм замоченный в кипятке

Масло

Грецкий орех

Способ приготовления:

1. Свеклу запеченную порежьте кубиком вместе с сыром.

2. Выложите на блюдо зелень, свеклу, сыр, изюм, полейте маслом и добавьте изюм.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: