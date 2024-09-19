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Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится без майонеза
Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей, которые могут быть основой для приготовления вкусных и легких салатов, а также намазок, соусов. Стоит отметить, что даже в сыром виде свекла – идеальный продукт для приготовления салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с рукколой, сыром.
Ингредиенты:
- Руккола
- Свекла запеченная
- Сыр фета/или брынза
- Изюм замоченный в кипятке
- Масло
- Грецкий орех
Способ приготовления:
1. Свеклу запеченную порежьте кубиком вместе с сыром.
2. Выложите на блюдо зелень, свеклу, сыр, изюм, полейте маслом и добавьте изюм.
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