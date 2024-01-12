Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный салат для обеда и ужина, выбирайте для этого овощи, зелень, сыр, оливки, а также консервированный тунец, рыбу, морепродукты, яйца. Чтобы салат был еще более сытным, добавьте крупы.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из тунца, с томатами, сыром Фета и оливками.

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Ингредиенты:

рис, но можно и без

микс зелени

бальзамический соус

томаты черри

оливки

сыр Фета

консервированный тунец

1 ч.л. горчица в зернах

1 ч.л. оливкового масла

1 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Рис отварите.

2. Помидоры и сыр порежьте.

3. Микс зелени переложите в миску, сверху тунец, рис, помидоры, оливки и полейте заправкой.

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