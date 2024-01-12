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Полезный салат с овощами, тунцом и крупами за 15 минут: есть можно всем
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный салат для обеда и ужина, выбирайте для этого овощи, зелень, сыр, оливки, а также консервированный тунец, рыбу, морепродукты, яйца. Чтобы салат был еще более сытным, добавьте крупы.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из тунца, с томатами, сыром Фета и оливками.
Ингредиенты:
- рис, но можно и без
- микс зелени
- бальзамический соус
- томаты черри
- оливки
- сыр Фета
- консервированный тунец
- 1 ч.л. горчица в зернах
- 1 ч.л. оливкового масла
- 1 ч.л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Рис отварите.
2. Помидоры и сыр порежьте.
3. Микс зелени переложите в миску, сверху тунец, рис, помидоры, оливки и полейте заправкой.
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