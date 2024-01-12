Полезный салат с овощами, тунцом и крупами за 15 минут: есть можно всем

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Легкий салат с тунцом

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный салат для обеда и ужина, выбирайте для этого овощи, зелень, сыр, оливки, а также консервированный тунец, рыбу, морепродукты, яйца. Чтобы салат был еще более сытным, добавьте крупы.

Сытный и полезный салат

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из тунца, с томатами, сыром Фета и оливками. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • рис, но можно и без 
  • микс зелени
  • бальзамический соус
  • томаты черри
  • оливки
  • сыр Фета
  • консервированный тунец
  • 1 ч.л. горчица в зернах
  • 1 ч.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления: 

1. Рис отварите.

Рис для блюда

2. Помидоры и сыр порежьте.

Приготовление салата

3. Микс зелени переложите в миску, сверху тунец, рис, помидоры, оливки и полейте заправкой.  

Готовый салат

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