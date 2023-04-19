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Полезный салат с яйцами и зеленым луком: как приготовить вкусное блюдо
Весна – идеальное время для приготовления витаминных и полезных салатов. Готовить их можно из свежих овощей и зелени, а заправлять лучше сметаной или ароматным маслом.
Фудблогер Анна с ником filanna.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезного весеннего салата с вареными яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- зеленый лук
- соль
- вареные яйца
- огурец
- укроп
- сметана\майонез
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и нарезать кубиками.
2. Порезать зеленый лук, размять руками и оставить на 15-20 минут, чтобы вышла горечь.
3. Нарезать огурец полукольцами.
4. Смешать все ингредиенты, добавить соль и заправить сметаной или майонезом.
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