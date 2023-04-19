Полезный салат с яйцами и зеленым луком: как приготовить вкусное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Полезный салат с яйцами и зеленым луком: как приготовить вкусное блюдо

Весна – идеальное время для приготовления витаминных и полезных салатов. Готовить их можно из свежих овощей и зелени, а заправлять лучше сметаной или ароматным маслом.

Фудблогер Анна с ником filanna.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезного весеннего салата с вареными яйцами и зеленым луком.

Рецепт салата с яйцами, луком и огурцом

Ингредиенты:

  • зеленый лук
  • соль
  • вареные яйца
  • огурец
  • укроп
  • сметана\майонез

Способ приготовления:

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1. Яйца отварить и нарезать кубиками.

Салат с яйцом и зеленым луком без майонеза

2. Порезать зеленый лук, размять руками и оставить на 15-20 минут, чтобы вышла горечь.

3. Нарезать огурец полукольцами.

Полезный салат

4. Смешать все ингредиенты, добавить соль и заправить сметаной или майонезом.

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