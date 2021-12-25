Полезный шоколадно-банановый тарт с овсянкой без выпечки: готовится элементарно
Если вы хотите приготовить полезный и вкусный десерт, идеально будет сделать это из простых продуктов, например, овсянки, фруктов и без сахара. Вы легко можете приготовить практически любой десерт из такого простого набора ингредиентов, и самое главное – они будут полезными.
Фудблогер Карина поделилась в Instagram рецептом вкусного тарта с овсянки с бананом, который идеально подойдет к зеленому чаю.
Ингредиенты:
Тесто
Финики –100 г
Овсяные хлопья – 60 г
Орехи любые – 90 г
Начинка:
Шоколад – 150 г
Банан – 100 г
Подсластитель по желанию
Банан – 110 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для теста переложите в блендер и перебейте до однородности.
2. Готовую массу распределите по форме и сделайте бортики и отправьте в холодильник.
3. Начинка: банан порежьте и выложите на дно коржа.
4. Шоколад растопите на водяной бане.
5. Пюрируйте банан и добавьте в шоколад, перемешайте.
6. Готовую массу вылейте на бананы и хорошо распределите.
7. Отправьте тарт в холодильник, чтобы он хорошо застыл.
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