Полезный шоколадно-банановый тарт с овсянкой без выпечки: готовится элементарно

Если вы хотите приготовить полезный и вкусный десерт, идеально будет сделать это из простых продуктов, например, овсянки, фруктов и без сахара. Вы легко можете приготовить практически любой десерт из такого простого набора ингредиентов, и самое главное – они будут полезными.

Фудблогер Карина поделилась в Instagram рецептом вкусного тарта с овсянки с бананом, который идеально подойдет к зеленому чаю.

Ингредиенты:

Тесто

Финики –100 г

Овсяные хлопья – 60 г

Орехи любые – 90 г

Начинка:

Шоколад – 150 г

Банан – 100 г

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Подсластитель по желанию

Банан – 110 г

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для теста переложите в блендер и перебейте до однородности.

2. Готовую массу распределите по форме и сделайте бортики и отправьте в холодильник.

3. Начинка: банан порежьте и выложите на дно коржа.

4. Шоколад растопите на водяной бане.

5. Пюрируйте банан и добавьте в шоколад, перемешайте.

6. Готовую массу вылейте на бананы и хорошо распределите.

7. Отправьте тарт в холодильник, чтобы он хорошо застыл.

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