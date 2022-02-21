Полезный суп, от которого не откажутся дети: идеей поделился Евгений Клопотенко

В зимне-весенний период организм особенно нуждается в витаминах и легкой пище. Поэтому великолепной идеей будет приготовить суп. Но если блюдо для детей, то им угодить очень тяжело. Потому подачу нужно интерпретировать.

Идеей приготовления полезного супа поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко (klopotenko) на странице в Instagram. Он планирует добавить такое блюдо в школьное меню.

Ингредиенты:

морковь – 250 г

корень сельдерея – 100 г

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лук – 100 г

имбирь – по вкусу

куркума

лавровый лист

базилик – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь, сельдерей и лук обжарить на растительном масле до прозрачности.

2. Добавить имбирь с куркумой, готовить на сковороде еще 2-3 минуты.

3. Переложить овощи в кастрюлю, залить 500 мл воды.

4. Добавить лавровый лист и варить 10 минут.

5. Лавровий лист достать и все взбить.

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