Полезный суп, от которого не откажутся дети: идеей поделился Евгений Клопотенко

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Полезный суп, от которого не откажутся дети: идеей поделился Евгений Клопотенко

В зимне-весенний период организм особенно нуждается в витаминах и легкой пище. Поэтому великолепной идеей будет приготовить суп. Но если блюдо для детей, то им угодить очень тяжело. Потому подачу нужно интерпретировать.

Идеей приготовления полезного супа поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко (klopotenko) на странице в Instagram. Он планирует добавить такое блюдо в школьное меню.

Как приготовить крем-суп из моркови.

Ингредиенты:

  • морковь – 250 г

  • корень сельдерея – 100 г

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  • лук – 100 г

  • имбирь – по вкусу

  • куркума

  • лавровый лист

  • базилик – по вкусу

  • соль, перец – по вкусу

Нарезка моркови для супа

Способ приготовления:

1. Морковь, сельдерей и лук обжарить на растительном масле до прозрачности.

Корень сельдерея для яркого вкуса супа

2. Добавить имбирь с куркумой, готовить на сковороде еще 2-3 минуты.

Нарезка лука для супа

3. Переложить овощи в кастрюлю, залить 500 мл воды.

Поджаренные овощи для блюда

4. Добавить лавровый лист и варить 10 минут.

Измельчение ингредиентов для крем-супа

5. Лавровий лист достать и все взбить.

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