Полезный суп, от которого не откажутся дети: идеей поделился Евгений Клопотенко
В зимне-весенний период организм особенно нуждается в витаминах и легкой пище. Поэтому великолепной идеей будет приготовить суп. Но если блюдо для детей, то им угодить очень тяжело. Потому подачу нужно интерпретировать.
Идеей приготовления полезного супа поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко (klopotenko) на странице в Instagram. Он планирует добавить такое блюдо в школьное меню.
Ингредиенты:
морковь – 250 г
корень сельдерея – 100 г
лук – 100 г
имбирь – по вкусу
куркума
лавровый лист
базилик – по вкусу
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь, сельдерей и лук обжарить на растительном масле до прозрачности.
2. Добавить имбирь с куркумой, готовить на сковороде еще 2-3 минуты.
3. Переложить овощи в кастрюлю, залить 500 мл воды.
4. Добавить лавровый лист и варить 10 минут.
5. Лавровий лист достать и все взбить.
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