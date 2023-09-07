Один из самых бюджетных и полезных овощей – свекла. Из нее можно приготовить очень много вкусных салатов, а также первых блюд и закусок. Чтобы свекла не горчила после приготовления, кулинары советуют добавить в воду, где она вариться, щепотку соли.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы с твердым сыром, чесноком и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 100 г

чеснок – 3 зуб.

майонез – 2-3 ст. л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу и яйца отварите и остудить. Потрите все составляющие на грубую терку.

2. В майонез добавьте натертый чеснок, специи и добавьте в салат и вымешайте и можно есть.

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