Видео дня
Полезный свекольный салат для ужина: рецепт самого бюджетного и легкого блюда
Один из самых бюджетных и полезных овощей – свекла. Из нее можно приготовить очень много вкусных салатов, а также первых блюд и закусок. Чтобы свекла не горчила после приготовления, кулинары советуют добавить в воду, где она вариться, щепотку соли.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы с твердым сыром, чесноком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 3 зуб.
- майонез – 2-3 ст. л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу и яйца отварите и остудить. Потрите все составляющие на грубую терку.
2. В майонез добавьте натертый чеснок, специи и добавьте в салат и вымешайте и можно есть.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: