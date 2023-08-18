Если вы очень любите зефир и привыкли покупать его в магазинах – теперь можете сделать таковой в домашних условиях. Для этого вам понадобится свежая смородина. В таком десерте только полезные и безопасные компоненты без красителей. А технология очень простая.

Идея приготовления домашнего заварного зефира опубликована на странице известного украинского шеф-повара Екатерины Великой (ekaterina.velikaya) в Instagram. Текстура получается очень рыхлой.

В чашу миксера положить:

50 (70) граммов белка

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50 (70) граммов сахара

1 ч.л. сока лимона

(1/2 чайной ложки лимонной кислоты)

В сотейник положить:

100(150) г пюре смородины

80 (100) г воды

7(9) г агар-агара крепостью 1200

140 (190) г сахара

35 (50) граммов меда (глюкозного или инвертного сиропа)

Способ приготовления:

1. Смородину свежую взбить блендером.

2. В кастрюле смешать агар-агар, воду, пюре, сахар и мед (желательно не душистый).

3. Поставить вариться. Если вы делаете это руками, сначала сварите сироп, а затем взбейте белок. Если планетарным, то одновременно.

4. Уварите сироп на среднем огне, постоянно помешивая, до 104-106 градусов (измеряйте игольчатым термометром) или варите 4-5 минут после закипания.

5. Белки взбить на средней скорости (например, 3 из 6 скоростей), когда начнет пениться, добавить сок лимона, взбивать до плотной пены.

6. Ввести горячий сироп, тонкой струйкой, на средней скорости (4 из 6).

7. Включить максимальную скорость и взбивать 3-4 минуты до плотной массы, но не ниже 45 градусов.

8. Быстро переложить в кондитерский мешок с насадкой звездочки и отсадить на пергамент.

9. Через 12-24 часа зефир готов. Можно присыпать сахарной пудрой.

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