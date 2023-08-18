Полезный заварной зефир из свежих ягод: как приготовить в домашних условиях
Если вы очень любите зефир и привыкли покупать его в магазинах – теперь можете сделать таковой в домашних условиях. Для этого вам понадобится свежая смородина. В таком десерте только полезные и безопасные компоненты без красителей. А технология очень простая.
Идея приготовления домашнего заварного зефира опубликована на странице известного украинского шеф-повара Екатерины Великой (ekaterina.velikaya) в Instagram. Текстура получается очень рыхлой.
В чашу миксера положить:
- 50 (70) граммов белка
- 50 (70) граммов сахара
- 1 ч.л. сока лимона
- (1/2 чайной ложки лимонной кислоты)
В сотейник положить:
- 100(150) г пюре смородины
- 80 (100) г воды
- 7(9) г агар-агара крепостью 1200
- 140 (190) г сахара
- 35 (50) граммов меда (глюкозного или инвертного сиропа)
Способ приготовления:
1. Смородину свежую взбить блендером.
2. В кастрюле смешать агар-агар, воду, пюре, сахар и мед (желательно не душистый).
3. Поставить вариться. Если вы делаете это руками, сначала сварите сироп, а затем взбейте белок. Если планетарным, то одновременно.
4. Уварите сироп на среднем огне, постоянно помешивая, до 104-106 градусов (измеряйте игольчатым термометром) или варите 4-5 минут после закипания.
5. Белки взбить на средней скорости (например, 3 из 6 скоростей), когда начнет пениться, добавить сок лимона, взбивать до плотной пены.
6. Ввести горячий сироп, тонкой струйкой, на средней скорости (4 из 6).
7. Включить максимальную скорость и взбивать 3-4 минуты до плотной массы, но не ниже 45 градусов.
8. Быстро переложить в кондитерский мешок с насадкой звездочки и отсадить на пергамент.
9. Через 12-24 часа зефир готов. Можно присыпать сахарной пудрой.
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