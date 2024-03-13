Полноценный торт из обычных тонких блинов: готовится без духовки
Из обычных тонких блинов можно сделать полноценный торт. Для этого вам понадобится нежный крем на основе крем-чиза и сметаны, а также сметаны. К тому же сейчас длится неделя Масленицы, поэтому заготовка для такого десерта у вас точно найдется.
Идея приготовления торта из блинов опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Важно, чтобы торт пропитался.
Как приготовить кокосовые блины:
1. К яйцам (4 шт) добавить подсодоживатель, соль 1 ч.л. и оливковое масло (3 ст.л.).
2. Отлично перемешать.
3. Добавить молоко (кокосовое или обычное) – 500 мл.
4. Взбить миксером (если нет, можно собственноручно).
5. Добавить просеянную муку (240 г).
6. Взбить миксером.
7. Добавить кипяток (300 мл), взбить миксером.
Ингредиенты для крема:
- сметана 15% или густой йогурт – 200 г
- крем-чиз – 175 г
- подсластитель – по вкусу
- кокосовая стружка – 30 г и на присыпку
- белый шоколад без сахара – 50 г
Способ приготовления крема:
1. Для крема взбить в миксере сметану, крем-чиз, подсластитель и кокосовую стружку.
2. Можно добавить немного сгущенки.
3. Сложить торт: каждый блинчик размазываем кремом.
4. Шоколад растопить в микроволновке (добавить немного кокосового масла).
5. Последний блинчик полить шоколадом, посыпать кокосовой стружкой и отправить в холодильник на несколько часов.
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