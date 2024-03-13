Из обычных тонких блинов можно сделать полноценный торт. Для этого вам понадобится нежный крем на основе крем-чиза и сметаны, а также сметаны. К тому же сейчас длится неделя Масленицы, поэтому заготовка для такого десерта у вас точно найдется.

Идея приготовления торта из блинов опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Важно, чтобы торт пропитался.

Как приготовить кокосовые блины:

1. К яйцам (4 шт) добавить подсодоживатель, соль 1 ч.л. и оливковое масло (3 ст.л.).

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2. Отлично перемешать.

3. Добавить молоко (кокосовое или обычное) – 500 мл.

4. Взбить миксером (если нет, можно собственноручно).

5. Добавить просеянную муку (240 г).

6. Взбить миксером.

7. Добавить кипяток (300 мл), взбить миксером.

Ингредиенты для крема:

сметана 15% или густой йогурт – 200 г

крем-чиз – 175 г

подсластитель – по вкусу

кокосовая стружка – 30 г и на присыпку

белый шоколад без сахара – 50 г

Способ приготовления крема:

1. Для крема взбить в миксере сметану, крем-чиз, подсластитель и кокосовую стружку.

2. Можно добавить немного сгущенки.

3. Сложить торт: каждый блинчик размазываем кремом.

4. Шоколад растопить в микроволновке (добавить немного кокосового масла).

5. Последний блинчик полить шоколадом, посыпать кокосовой стружкой и отправить в холодильник на несколько часов.

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