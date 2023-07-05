Вареники – очень вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы тесто было пышным, обязательно добавьте соду. Начинку для вареников можно использовать любую.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом полтавских вареников, которые получатся очень пышными и удачными.

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Совет: чтобы тесто было пышным, добавьте в основу соду и свежие дрожжи!

Ингредиенты:

кефир – 500 мл

мука – 700 г

сода – 0,5 ч. л.

свежие дрожжи – 15 г

соль – 1 ч. л.

Начинка:

их можно делать с картофелем, ливером, капустой, сыром, ягодами и т.п.

Способ приготовления:

1. В теплом кефире растворите соль, сахар и дрожжи. Муку смешайте с содой и постепенно добавьте в кефир и замесите тесто. Накройте крышкой и оставьте на 20 минут.

2. Затем тесто разделите на 4 части, присыпьте немного мукой. Из каждого кусочка скатайте колбаску, разрежьте на 8-12 частей (в зависимости от желаемого размера вареников). Каждый кусочек раскатайте, положите начинку и сформируйте вареник.

3. Варите на пару 5-7 минут.

Готовые вареники переложите в миску, смажьте сливочным маслом!

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