"Полтавские" вареники: что добавить в тесто, чтобы блюдо было пышным и удачным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт вареников

Вареники – очень вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы тесто было пышным, обязательно добавьте соду. Начинку для вареников можно использовать любую.

Как приготовить вкусные домашние вареники

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом полтавских вареников, которые получатся очень пышными и удачными.

Рецепт вареников
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Совет: чтобы тесто было пышным, добавьте в основу соду и свежие дрожжи! 

Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл
  • мука – 700 г
  • сода – 0,5 ч. л.
  • свежие дрожжи – 15 г
  • соль – 1 ч. л.

Начинка:

  • их можно делать с картофелем, ливером, капустой, сыром, ягодами и т.п.

Способ приготовления:

1. В теплом кефире растворите соль, сахар и дрожжи. Муку смешайте с содой и постепенно добавьте в кефир и замесите тесто. Накройте крышкой и оставьте на 20 минут. 

Тесто для вареников

2. Затем тесто разделите на 4 части, присыпьте немного мукой. Из каждого кусочка скатайте колбаску, разрежьте на 8-12 частей (в зависимости от желаемого размера вареников). Каждый кусочек раскатайте, положите начинку и сформируйте вареник.

Приготовление вареников

3. Варите на пару 5-7 минут.

Вареники на пару

Готовые вареники переложите в миску, смажьте сливочным маслом!

Вкусные пышные вареники

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