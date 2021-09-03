Польза амаранта и блюда, которые стоит приготовить

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Чем полезен амарант

Амарант – крайне полезный продукт, который можно и нужно употреблять, так как в нем много необходимых витаминов, особенно – В, а также кальция и фосфолипидов, которые разгоняют метаболизм. Стоит отметить, что использовать его можно в разном виде, особенно – зерна, которые имеют вкус и запах ореха, можно делать вкусные напитки и кондитерские изделия, а также добавлять в салаты и рыбные блюда.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта полезных, простых и очень вкусных блюд из амаранта, после приготовления которых они точно станут вашими фаворитами.

1. Амарантовая каша с кокосовым маслом и черникой

Амарантовая каша с черникой

Ингредиенты:

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  • Амарант – 50-60 г

  • Кокосовоемасло – 1/2 ст. л.

  • Черника – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Амарант с водой доведите до кипения, потом уменьшите огонь почти до минимума и варите 15-20 минут.

  2. За минут 5 до готовности добавьте кокосовое масло.

  3. В самом конце добавьте чернику и перемешайте, готовое блюдо можно подавать.

2. Батончики из амаранта

Батончики из амаранта

Ингредиенты:

  • Амарант – 100 г

  • Миндаль – 100 г

  • Орехи пекан – 100 г

  • Корица – 1 ч . л.

  • Ваниль – 1 ч. л.

  • Сливочное масло – 100 г

  • Сироп агавы – 250 мл

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Орехи высыпьте в блендер и измельчите, но не сильно мелко. Добавьте корицу, ваниль, амарант и тщательно перемешайте.

  2. На водяной бане растопите масло, добавьте к нему сироп агавы, перемешайте и объедините орехово-амарантовую смесь с только что приготовленной и все перемешайте.

  3. Противень застелите бумагой, выложите получившейся массу, хорошо распределите, накройте сверху еще одним листов пергамента, хорошо пройдитесь руками или скалкой, чтобы тесто хорошо утрамбовалось.

  4. Затем отправьте противень в холодильник на 2-3 часа, по истечению времени – достаньте и порежьте на батончики.

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