Польза амаранта и блюда, которые стоит приготовить

Амарант – крайне полезный продукт, который можно и нужно употреблять, так как в нем много необходимых витаминов, особенно – В, а также кальция и фосфолипидов, которые разгоняют метаболизм. Стоит отметить, что использовать его можно в разном виде, особенно – зерна, которые имеют вкус и запах ореха, можно делать вкусные напитки и кондитерские изделия, а также добавлять в салаты и рыбные блюда.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта полезных, простых и очень вкусных блюд из амаранта, после приготовления которых они точно станут вашими фаворитами.

1. Амарантовая каша с кокосовым маслом и черникой

Ингредиенты:

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Амарант – 50-60 г

Кокосовоемасло – 1/2 ст. л.

Черника – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Амарант с водой доведите до кипения, потом уменьшите огонь почти до минимума и варите 15-20 минут. За минут 5 до готовности добавьте кокосовое масло. В самом конце добавьте чернику и перемешайте, готовое блюдо можно подавать.

2. Батончики из амаранта

Ингредиенты:

Амарант – 100 г

Миндаль – 100 г

Орехи пекан – 100 г

Корица – 1 ч . л.

Ваниль – 1 ч. л.

Сливочное масло – 100 г

Сироп агавы – 250 мл

​​​​​​​Способ приготовления:

Орехи высыпьте в блендер и измельчите, но не сильно мелко. Добавьте корицу, ваниль, амарант и тщательно перемешайте. На водяной бане растопите масло, добавьте к нему сироп агавы, перемешайте и объедините орехово-амарантовую смесь с только что приготовленной и все перемешайте. Противень застелите бумагой, выложите получившейся массу, хорошо распределите, накройте сверху еще одним листов пергамента, хорошо пройдитесь руками или скалкой, чтобы тесто хорошо утрамбовалось. Затем отправьте противень в холодильник на 2-3 часа, по истечению времени – достаньте и порежьте на батончики.

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