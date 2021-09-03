Польза амаранта и блюда, которые стоит приготовить
Амарант – крайне полезный продукт, который можно и нужно употреблять, так как в нем много необходимых витаминов, особенно – В, а также кальция и фосфолипидов, которые разгоняют метаболизм. Стоит отметить, что использовать его можно в разном виде, особенно – зерна, которые имеют вкус и запах ореха, можно делать вкусные напитки и кондитерские изделия, а также добавлять в салаты и рыбные блюда.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта полезных, простых и очень вкусных блюд из амаранта, после приготовления которых они точно станут вашими фаворитами.
1. Амарантовая каша с кокосовым маслом и черникой
Ингредиенты:
Амарант – 50-60 г
Кокосовоемасло – 1/2 ст. л.
Черника – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Амарант с водой доведите до кипения, потом уменьшите огонь почти до минимума и варите 15-20 минут.
За минут 5 до готовности добавьте кокосовое масло.
В самом конце добавьте чернику и перемешайте, готовое блюдо можно подавать.
2. Батончики из амаранта
Ингредиенты:
Амарант – 100 г
Миндаль – 100 г
Орехи пекан – 100 г
Корица – 1 ч . л.
Ваниль – 1 ч. л.
Сливочное масло – 100 г
Сироп агавы – 250 мл
Способ приготовления:
Орехи высыпьте в блендер и измельчите, но не сильно мелко. Добавьте корицу, ваниль, амарант и тщательно перемешайте.
На водяной бане растопите масло, добавьте к нему сироп агавы, перемешайте и объедините орехово-амарантовую смесь с только что приготовленной и все перемешайте.
Противень застелите бумагой, выложите получившейся массу, хорошо распределите, накройте сверху еще одним листов пергамента, хорошо пройдитесь руками или скалкой, чтобы тесто хорошо утрамбовалось.
Затем отправьте противень в холодильник на 2-3 часа, по истечению времени – достаньте и порежьте на батончики.
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