Польза и вред суши: на что обращать внимание – эксперты дали ответ

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,4 т.
Как выбрать и сколько раз в неделю можно есть суши

20 сентября отмечается Всемирный день риса, который является источником сложных углеводов, важных аминокислот, витаминов и микроэлементов. Важно отметить, что в нем содержатся витамины группы B (В1, В2, В3 и В6), влияющие на нервную систему. Также в рисе есть витамины РР, Е, каротин, фосфор, калий, железо, цинк, кальций, марганец, медь, селен и йод. Осенью рис можно готовить с мясом, есть с сезонными овощами, не забывайте добавить туда полезную куркуму, а также сделайте суши.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами мнением экспертов о пользе и вреде суш, а также – на что нужно обращать внимание при выборе этих деликатесов.

Для начала разберемся, что такое суши

Как правильно выбрать суши

Диетолог и доцент кафедры питания в клинике Мэйо Кэтрин Зерацки отметила, что суши – это ореол здоровья, потому как они состоят полностью из натуральных и свежих продуктов – рыба, водоросли, рис и соевый соус, к тому же – это совершенно диетический продукт.

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Но, как утверждает Изабель Мейплз – зарегистрированный диетолог и представитель Академии питания и диетологии, что суши могут быть очень калорийными, поэтому нужно контролировать порции.

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Стоит отметить, что по мнению экспертов, большая часть калорий поступает именно из липкого белого риса.

По словам Зерацки, рис для суши обычно готовится с добавлением уксуса и сахара, и сахар дает ему больше калорий, чем приготовленный на пару рис.

Какие полезные ингредиенты содержатся в суши и, как выбрать безопасные

Суши можно есть несколько раз в неделю

USDA My Plate – Министерсто сельского хозяйства США рекомендует взрослым съедать 200 г белковой пищи в день, так как белок помогает быстро насытиться, а также он дальше переваривается.

Если вы вегетарианец или веган, вы также можете наслаждаться суши, приготовленными с растительными белками, такими как тофу, чтобы заполнить рекомендуемую суточную норму белковой пищи.

Важно, что жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, которые являются обычными ингредиентами суши, содержат EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота), жиры омега-3, которые необходимы для здоровья сердца. Американская ассоциация сердца рекомендует есть по крайней мере две порции – по 100 г приготовленной рыбы, особенно жирной – такой как лосось, раз в неделю.

Но не забывайте также о том, что не нужно и злоупотреблять сырой рыбой, так как в ней может быть ртуть, даже в небольшом количестве, это касается тунца. Лучше всего выбирать суши с лососем, атлантической и тихоокеанской скумбрией, угрем, креветками и мидиями.

"Один из самых простых способов минимизировать риск накопления ртути от рыбы – это смешивать виды суши, которые вы получаете", – советует Изабель Мейплз .

Как выбрать безопасные:

  • Всегда ешьте суши только в проверенных местах.

  • Обращайте внимание на запах и вкус рыбы, он должен быть свежим.

  • Рис не должен быть переваренным, а также соусы – они должны быть не слишком жидкими по консистенции.

Чтобы получить максимальную пользу от суш, диетологи советуют:

  • Выбирайте суши-роллы с коричневым рисом, а не с белым.

  • Отдавайте предпочтение рулетам конической формы (темаки), которые содержат меньше риса, чем более традиционные.

  • Увеличьте содержание белка и клетчатки в еде. Ешьте суши с эдамаме, салатом вакаме, мисо-супом или сашими.

  • Избегайте роллов со сливочным сыром, соусами или темпурой. Чтобы получить хрустящую корочку без этих вредных для здоровья ингредиентов, попросите дополнительные овощи.

  • Избавьтесь от соевого соуса. Если вы чувствительны к соли, избегайте соевого соуса или только слегка обмакивайте в него суши.

  • Заказывайте суши в ресторанах с хорошей репутацией, которые с большей вероятностью будут придерживаться надлежащих правил безопасности пищевых продуктов.

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