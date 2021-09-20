Польза и вред суши: на что обращать внимание – эксперты дали ответ

20 сентября отмечается Всемирный день риса, который является источником сложных углеводов, важных аминокислот, витаминов и микроэлементов. Важно отметить, что в нем содержатся витамины группы B (В1, В2, В3 и В6), влияющие на нервную систему. Также в рисе есть витамины РР, Е, каротин, фосфор, калий, железо, цинк, кальций, марганец, медь, селен и йод. Осенью рис можно готовить с мясом, есть с сезонными овощами, не забывайте добавить туда полезную куркуму, а также сделайте суши.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами мнением экспертов о пользе и вреде суш, а также – на что нужно обращать внимание при выборе этих деликатесов.

Для начала разберемся, что такое суши

Диетолог и доцент кафедры питания в клинике Мэйо Кэтрин Зерацки отметила, что суши – это ореол здоровья, потому как они состоят полностью из натуральных и свежих продуктов – рыба, водоросли, рис и соевый соус, к тому же – это совершенно диетический продукт.

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Но, как утверждает Изабель Мейплз – зарегистрированный диетолог и представитель Академии питания и диетологии, что суши могут быть очень калорийными, поэтому нужно контролировать порции.

Острый рол из креветок с приправами содержит около 550 калорий

Стоит отметить, что по мнению экспертов, большая часть калорий поступает именно из липкого белого риса.

По словам Зерацки, рис для суши обычно готовится с добавлением уксуса и сахара, и сахар дает ему больше калорий, чем приготовленный на пару рис.

Какие полезные ингредиенты содержатся в суши и, как выбрать безопасные

USDA My Plate – Министерсто сельского хозяйства США рекомендует взрослым съедать 200 г белковой пищи в день, так как белок помогает быстро насытиться, а также он дальше переваривается.

Если вы вегетарианец или веган, вы также можете наслаждаться суши, приготовленными с растительными белками, такими как тофу, чтобы заполнить рекомендуемую суточную норму белковой пищи.

Важно, что жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, которые являются обычными ингредиентами суши, содержат EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота), жиры омега-3, которые необходимы для здоровья сердца. Американская ассоциация сердца рекомендует есть по крайней мере две порции – по 100 г приготовленной рыбы, особенно жирной – такой как лосось, раз в неделю.

Но не забывайте также о том, что не нужно и злоупотреблять сырой рыбой, так как в ней может быть ртуть, даже в небольшом количестве, это касается тунца. Лучше всего выбирать суши с лососем, атлантической и тихоокеанской скумбрией, угрем, креветками и мидиями.

"Один из самых простых способов минимизировать риск накопления ртути от рыбы – это смешивать виды суши, которые вы получаете", – советует Изабель Мейплз .

Как выбрать безопасные:

Всегда ешьте суши только в проверенных местах.

Обращайте внимание на запах и вкус рыбы, он должен быть свежим.

Рис не должен быть переваренным, а также соусы – они должны быть не слишком жидкими по консистенции.

Чтобы получить максимальную пользу от суш, диетологи советуют:

Выбирайте суши-роллы с коричневым рисом, а не с белым.

Отдавайте предпочтение рулетам конической формы (темаки), которые содержат меньше риса, чем более традиционные.

Увеличьте содержание белка и клетчатки в еде. Ешьте суши с эдамаме, салатом вакаме, мисо-супом или сашими.

Избегайте роллов со сливочным сыром, соусами или темпурой. Чтобы получить хрустящую корочку без этих вредных для здоровья ингредиентов, попросите дополнительные овощи.

Избавьтесь от соевого соуса. Если вы чувствительны к соли, избегайте соевого соуса или только слегка обмакивайте в него суши.

Заказывайте суши в ресторанах с хорошей репутацией, которые с большей вероятностью будут придерживаться надлежащих правил безопасности пищевых продуктов.

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