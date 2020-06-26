Помидоры хранить в холодильнике или нет: изучение немецкого опыта

Нужно ли хранить помидоры в холодильнике при 7 ° C или при комнатной температуре около 20 ° C, чтобы получить максимально возможный аромат и вкус?

Этот вопрос был предметом дебатов в течение многих лет и является не таким легкомысленным, как кажется на первый взгляд, сообщает ilfattoalimentare.it. Потому что в течение как минимум двух десятилетий потребители во всем мире жаловались на отсутствие органолептических свойств у овощей, особенно у томатов. Ответ имеет значение для принятия важных решений. Например, какие рекомендации дать розничным продавцам для сохранения продуктов и для их продажи.

По этой причине исследователи из сельскохозяйственного факультета Геттингенского университета, Германия, подвергли два новых сорта томатов и три сорта, из которых они были получены, одинаковым испытаниям по условиям хранения. После сбора урожая, один день хранили продукт при 12,5 ° С, два дня при 20 ° С и затем 4 дня при 7 или при 20 ° С. Затем они провели серию тестов с группой профессиональных дегустаторов, обученных оценивать консистенцию мякоти, сладости, сочности и кислотности, и пришли к неожиданному выводу. Они также измеряли летучие и нелетучие вещества различными аналитическими методами, включая два типа газовой хроматографии.

Как сообщается в Frontiers in Plant Science, между двумя методами консервации нет разницы в отношении концентрации выделяемых летучих веществ. То же самое относится и к томатам для прекурсоров летучих веществ, полученных из жирных кислот, для ликопена и бета-каротина и для сахаров: в двух методах консервации тенденция сходна. Скорее, то, что влияет на характеристики томата, - это сорт, к которому он принадлежит, особенно в отношении аромата, а также продолжительности хранения, которая, очевидно, должна быть как можно более короткой, начиная с момента сбора урожая.

На характеристики томата влияет сорт, к которому он принадлежит Getty

Поэтому, если вы хотите иметь более вкусные и ароматные помидоры, вам не следует сосредотачиваться на том, как их хранить: в разумных пределах даже при низких температурах и холодильнике будет хороший результат. Скорее, важно выбрать правильный сорт, который будет употреблен как можно быстрее.

Как сообщалOBOZREVATEL, в жаркие дни особенно актуальной становится тема безопасного хранения еды. Не стоит недооценивать силу хорошего холодильника: он сохранит вашу еду безопасной и вкусной, если вы не будете пренебрегать определенными правилами.

Один из простых способов сделать это - регулярно обслуживать и чистить холодильник.

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