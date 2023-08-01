Помидоры на зиму в собственном соке: понадобится всего 3 компонента для маринада
Лучший маринад для помидоров – их собственный сок. Овощи получатся очень ароматными и сочными. А самое главное, что для такого способа приготовления не нужен уксус.
Идея приготовления помидоров в собственном соку опубликована на странице фудблогера Кристины с ником chris__farm в Instagram. Главные консерванты – это соль и сахар.
Ингредиенты:
- 2 л томатного сока ⠀
- 1,5 ст.л. соли ⠀
- 3 ст.л. сахара
Способ приготовления: ⠀
1. В сок добавить все ингредиенты.
2. Варить 30 минут на маленьком огне.
3. Помидоры вымыть и плотно выложить в стерилизованные банки.
4. Залить кипящим соком на 20-30 минут.
5. Накрыть крышками.
6. Сок слить, вскипятить и снова разлить в банки.
7. Закатать, перевернуть вниз крышкой и утеплить до полного охлаждения. По желанию вы можете добавить лавровые листья, душистый перец горошком, чеснок, гвоздику.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: