Лучший маринад для помидоров – их собственный сок. Овощи получатся очень ароматными и сочными. А самое главное, что для такого способа приготовления не нужен уксус.

Идея приготовления помидоров в собственном соку опубликована на странице фудблогера Кристины с ником chris__farm в Instagram. Главные консерванты – это соль и сахар.

Ингредиенты:

2 л томатного сока ⠀

1,5 ст.л. соли ⠀

3 ст.л. сахара

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Способ приготовления: ⠀

1. В сок добавить все ингредиенты.

2. Варить 30 минут на маленьком огне.

3. Помидоры вымыть и плотно выложить в стерилизованные банки.

4. Залить кипящим соком на 20-30 минут.

5. Накрыть крышками.

6. Сок слить, вскипятить и снова разлить в банки.

7. Закатать, перевернуть вниз крышкой и утеплить до полного охлаждения. По желанию вы можете добавить лавровые листья, душистый перец горошком, чеснок, гвоздику.

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