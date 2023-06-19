Помидоры в собственном соку на зиму из 3 ингредиентов: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт помидоров

Из помидоров можно готовить на зиму вкусные закуски, салаты. А также их можно делать в собственном соку, добавив соль, специи. 

Помидоры для консервации

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом консервированных помидоров в собственном соку, для приготовления которых нужно всего 3 ингредиента. 

Рецепт помидоров
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Ингредиенты:

  • помидоры – 1,5 кг (1)
  • помидоры – 750 г (2)
  • соль – 1 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Помидоры (1) нарежьте крест-накрест и залейте крутым кипятком на 2-3 минуты. Затем кипяток слейте, обдайте помидоры холодной водой и очистите от кожицы и плодоножки, порежьте кубиками. Сложите в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Помидоры для блюда

2. Помидоры (2) пропустите через соковыжималку, переложите в кастрюлю, добавьте резаные помидоры и посолите, после поставьте на огонь, доведите до кипения и варить 7-10 минут.

Приготовление помидоров

3. Разлейте в стерильные банки, герметично закройте. Для надежности – укутайте в одеяло.

Готовая закуска

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