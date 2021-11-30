Пончики, которые всегда получаются пышными: в чем секрет идеального теста

У сладких и пышных пончиков много поклонников – это вкусная выпечка, которой можно накормить всю семью. Блюдо по-настоящему идеальное тогда, когда оно нежирное, хрустящее сверху, легкое и нежное изнутри. Но такое выходит не у всех. Все зависит от того, какие ингредиенты вы выбрали для теста.

Действительно вкусные и пышные пончики выходят из теста на кефире. Идея опубликована на странице vcusnoe_bludo в Instagram /

Ингредиенты:

кефир – 250 мл.

яйцо – 1 шт

сахар по вкусу

соль – щепотка

сода – 1/2 ч.л.

растительное масло – 3 ст.л

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мука – 2,5-3 стакана

растительное масло для жарки

сахарная пудра для присыпки

Способ приготовления:

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1. Кефир соединить с яйцом, сахаром и солью, тщательно перемешать.

2. Высыпать в массу соду и добавить растительное масло.

3. Добавить просеянную муку и замесить тесто. Оно должно получиться гладким, отлипать от рук.

4. Тесто разделить на две части, каждую раскатать в пласт толщиной около 1 см.

5. Кружкой вырезать из теста круги, внутри каждого сделать выемку с помощью стакана.

6. На раскаленную сковороду вылить растительное масло на 1 сантиметр.

7. После нагревания выложить пончики, жарить с двух сторон на среднем огне. Еще горячими посыпать сахарной пудрой.

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