Пончики, которые всегда получаются пышными: в чем секрет идеального теста
У сладких и пышных пончиков много поклонников – это вкусная выпечка, которой можно накормить всю семью. Блюдо по-настоящему идеальное тогда, когда оно нежирное, хрустящее сверху, легкое и нежное изнутри. Но такое выходит не у всех. Все зависит от того, какие ингредиенты вы выбрали для теста.
Действительно вкусные и пышные пончики выходят из теста на кефире. Идея опубликована на странице vcusnoe_bludo в Instagram /
Ингредиенты:
кефир – 250 мл.
яйцо – 1 шт
сахар по вкусу
соль – щепотка
сода – 1/2 ч.л.
растительное масло – 3 ст.л
мука – 2,5-3 стакана
растительное масло для жарки
сахарная пудра для присыпки
Способ приготовления:
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1. Кефир соединить с яйцом, сахаром и солью, тщательно перемешать.
2. Высыпать в массу соду и добавить растительное масло.
3. Добавить просеянную муку и замесить тесто. Оно должно получиться гладким, отлипать от рук.
4. Тесто разделить на две части, каждую раскатать в пласт толщиной около 1 см.
5. Кружкой вырезать из теста круги, внутри каждого сделать выемку с помощью стакана.
6. На раскаленную сковороду вылить растительное масло на 1 сантиметр.
7. После нагревания выложить пончики, жарить с двух сторон на среднем огне. Еще горячими посыпать сахарной пудрой.
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