Название этого блюда уже звучит интересно и заставляет остановиться и почитать рецепт. А после этого возникает только одно желание – приготовить попкорн из курицы как можно быстрее.

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Это очень необычное блюдо, которое готовится очень просто. Как правильно приготовить попкорн из курицы в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский.

Ингредиенты

Куриное филе – 500 гр

Кефир густой – 130 мл

Соус BBQ – 20 гр

Копченая паприка

Сухой чеснок

Соль

Перец

Соус ворчестер

Ингредиенты для панировки

Кукурузный крахмал – 100 гр

Пшеничная мука – 70 гр

Панировочные сухари – 30 гр

Паприка

Соль

Перец

Сухой чеснок

Лук

Карри

Куркума

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем кубиком примерно 2х2 см.

2. Добавляем специи, соль, специи немного соуса барбекю. Перемешиваем и отправляем в холодильник минимум час, а лучше на ночь.

3. Готовим панировку. Смешиваем все ингредиенты. Можно добавлять и другие специи по вкусу.

4. Замаринованные кусочки курицы обкатываем в муке, и выкладываем на доску или на решетку, чтобы "подсохли". Оставляем на 10 минут.

5. Обжариваем во фритюре и подаем на стол.

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