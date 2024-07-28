Попкорн из курицы: теперь вы знаете, чем порадовать себя и детей

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
159
Попкорн из курицы: теперь вы знаете, чем порадовать себя и детей

Название этого блюда уже звучит интересно и заставляет остановиться и почитать рецепт. А после этого возникает только одно желание – приготовить попкорн из курицы как можно быстрее.

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Это очень необычное блюдо, которое готовится очень просто. Как правильно приготовить попкорн из курицы в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский.

Попкорн из курицы: теперь вы знаете, чем порадовать себя и детей

Ингредиенты

  • Куриное филе – 500 гр
  • Кефир густой – 130 мл
  • Соус BBQ – 20 гр
  • Копченая паприка
  • Сухой чеснок
  • Соль
  • Перец
  • Соус ворчестер

Ингредиенты для панировки

  • Кукурузный крахмал – 100 гр
  • Пшеничная мука – 70 гр
  • Панировочные сухари – 30 гр
  • Паприка
  • Соль
  • Перец
  • Сухой чеснок
  • Лук
  • Карри
  • Куркума

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем кубиком примерно 2х2 см.

Попкорн из курицы: теперь вы знаете, чем порадовать себя и детей

2. Добавляем специи, соль, специи немного соуса барбекю. Перемешиваем и отправляем в холодильник минимум час, а лучше на ночь.

3. Готовим панировку. Смешиваем все ингредиенты. Можно добавлять и другие специи по вкусу.

Попкорн из курицы: теперь вы знаете, чем порадовать себя и детей

4. Замаринованные кусочки курицы обкатываем в муке, и выкладываем на доску или на решетку, чтобы "подсохли". Оставляем на 10 минут.

Попкорн из курицы: теперь вы знаете, чем порадовать себя и детей

5. Обжариваем во фритюре и подаем на стол.

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