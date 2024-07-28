Попкорн из курицы: теперь вы знаете, чем порадовать себя и детей
Название этого блюда уже звучит интересно и заставляет остановиться и почитать рецепт. А после этого возникает только одно желание – приготовить попкорн из курицы как можно быстрее.
Это очень необычное блюдо, которое готовится очень просто. Как правильно приготовить попкорн из курицы в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский.
Ингредиенты
- Куриное филе – 500 гр
- Кефир густой – 130 мл
- Соус BBQ – 20 гр
- Копченая паприка
- Сухой чеснок
- Соль
- Перец
- Соус ворчестер
Ингредиенты для панировки
- Кукурузный крахмал – 100 гр
- Пшеничная мука – 70 гр
- Панировочные сухари – 30 гр
- Паприка
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
- Лук
- Карри
- Куркума
Способ приготовления
1. Куриное филе нарезаем кубиком примерно 2х2 см.
2. Добавляем специи, соль, специи немного соуса барбекю. Перемешиваем и отправляем в холодильник минимум час, а лучше на ночь.
3. Готовим панировку. Смешиваем все ингредиенты. Можно добавлять и другие специи по вкусу.
4. Замаринованные кусочки курицы обкатываем в муке, и выкладываем на доску или на решетку, чтобы "подсохли". Оставляем на 10 минут.
5. Обжариваем во фритюре и подаем на стол.
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