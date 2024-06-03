Популярная холодная закуска из перца и плавленого сыра: рецепт блюда за 7 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить очень бюджетную и вкусную закуски, для этого можно использовать свеже и запеченные овощи, а для начинки – сыр, яйца, твердый сыр, жареные грибы, морепродукты. 

Вкусная закуска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из плавленого сыра, которая подается в перце. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 2 средних перца
  • 2 вареных яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 1 плавленый сырок
  • несколько маслин, перец и майонез по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр и яйца.

Начинка для закуски

2. Добавьте майонез, оливки и майонез, перемешайте и выложите смесь в кондитерский мешок.

Приготовление закуски

3. Выложите начинку в перец, переложите в холодильник на 2 часа и нарежьте после кольцами. 

Готовая закуска

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