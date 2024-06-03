Популярная холодная закуска из перца и плавленого сыра: рецепт блюда за 7 минут
Если вы хотите приготовить очень бюджетную и вкусную закуски, для этого можно использовать свеже и запеченные овощи, а для начинки – сыр, яйца, твердый сыр, жареные грибы, морепродукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из плавленого сыра, которая подается в перце.
Ингредиенты:
- 2 средних перца
- 2 вареных яйца
- 100 г твердого сыра
- 1 плавленый сырок
- несколько маслин, перец и майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и яйца.
2. Добавьте майонез, оливки и майонез, перемешайте и выложите смесь в кондитерский мешок.
3. Выложите начинку в перец, переложите в холодильник на 2 часа и нарежьте после кольцами.
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