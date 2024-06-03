Если вы хотите приготовить очень бюджетную и вкусную закуски, для этого можно использовать свеже и запеченные овощи, а для начинки – сыр, яйца, твердый сыр, жареные грибы, морепродукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из плавленого сыра, которая подается в перце.

Ингредиенты:

2 средних перца

2 вареных яйца

100 г твердого сыра

1 плавленый сырок

несколько маслин, перец и майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и яйца.

2. Добавьте майонез, оливки и майонез, перемешайте и выложите смесь в кондитерский мешок.

3. Выложите начинку в перец, переложите в холодильник на 2 часа и нарежьте после кольцами.

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