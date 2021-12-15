Популярная новогодняя закуска на крекерах "Елочка": что добавить для пикантного вкуса
Закуска "Елка" создана именно на случай, когда нужно удивить гостей эффектной подачей блюда. При этом используя только доступные и простые ингредиенты. К тому же закуски с сыром всегда остаются любимыми и идут на "Ура".
Рецептом сырной закуски на крекерах "Елка" поделилась фудблогер Диана Ляшик. Опубликовано в Instagram.
Советы от фудблогера:
Для пикантного вкуса следует добавить чеснок.
Устанавливать конусы на крекеры лучше перед подачей. Иначе – печенье размокнет и будет не таким хрустящим.
Для того чтобы "елки" лучше стояли на крекерах, печенье следует слегка смазать майонезом.
Ингредиенты:
плавленый сырок – 1 п
яйца – 2 шт
чеснок – 1-2 зубчика
майонез – 2 ст. л.
крекер – круглый
свежий укроп
морковь вареная
гранат
соль
Способ приготовления:
1. Плавленый сыр натереть на мелкой терке.
2. Отварить яйца, охладить, натереть на терке и смешать с сыром.
3. Чеснок пропустить через пресс и добавить в массу.
4. Заправить майонезом, посолить и перемешать в однородность.
5. Из полученной массы сформировать конусы.
6. Укроп измельчить и обвалять в нем конусы.
7. Установить конусы на крекеры.
8. Из вареной моркови вырезать маленькие звездочки и установить на верх конусов.
9. Из граната сделать елочные украшения.
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