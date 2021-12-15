Популярная новогодняя закуска на крекерах "Елочка": что добавить для пикантного вкуса

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,6 т.
Популярная новогодняя закуска на крекерах 'Елочка': что добавить для пикантного вкуса

Закуска "Елка" создана именно на случай, когда нужно удивить гостей эффектной подачей блюда. При этом используя только доступные и простые ингредиенты. К тому же закуски с сыром всегда остаются любимыми и идут на "Ура".

Рецептом сырной закуски на крекерах "Елка" поделилась фудблогер Диана Ляшик. Опубликовано в Instagram.

Советы от фудблогера:

  • Для пикантного вкуса следует добавить чеснок.

  • Устанавливать конусы на крекеры лучше перед подачей. Иначе – печенье размокнет и будет не таким хрустящим.

  • Для того чтобы "елки" лучше стояли на крекерах, печенье следует слегка смазать майонезом.

Крекеры для закуски
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Ингредиенты:

  • плавленый сырок – 1 п

  • яйца – 2 шт

  • чеснок – 1-2 зубчика

  • майонез – 2 ст. л.

  • крекер – круглый

  • свежий укроп

  • морковь вареная

  • гранат

  • соль

Способ приготовления:

1. Плавленый сыр натереть на мелкой терке.

2. Отварить яйца, охладить, натереть на терке и смешать с сыром.

Ингредиенты для закуски

3. Чеснок пропустить через пресс и добавить в массу.

4. Заправить майонезом, посолить и перемешать в однородность.

5. Из полученной массы сформировать конусы.

Ингредиенты для декора

6. Укроп измельчить и обвалять в нем конусы.

7. Установить конусы на крекеры.

8. Из вареной моркови вырезать маленькие звездочки и установить на верх конусов.

9. Из граната сделать елочные украшения.

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