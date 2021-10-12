Популярные холодные закуски: чем удивить гостей
Холодные закуски – это идеальное решение для праздничного стола и даже на тот случай, когда гости будут с минуты на минуту. Главное их преимущество в том, что закуски можно приготовить заранее, в отличие от салатов. А самое тяжелое – это выбрать из всего разнообразия рецептов "тот самый".
Редакция FoodOboz подготовила 2 самые популярные холодные закуски, рецептами которых поделились повара на своих Youtube-каналах. (Для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Перец фаршированный сыром и зеленью по рецепту повара кулинарного Youtube-канала "Мир вкусных рецептов"
Ингредиенты:
Болгарский перец – 3 шт
Творог – 300г
Сливочное масло – 60 г
Чеснок – 3 зубчика
Укроп – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
В каждом перце отрезать верхушку, очистить от сердцевины и семян. Верхушки порезать кубиком.
Творог взбить с маслом, добавить перец и соль.
Добавить к массе измельченный укроп и порезанные верхушки.
Начинить каждый стручок перца. После этого накрыть их пищевой пленкой и поставить в холодильник на 20 минут для застывания.
Порезать каждый стручок перца кружочками шириной 1 см.
Рулет "Мимоза" по рецепту Инны Тищенко, которым она поделилась на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
Лаваш – 3 листа
Сардина в масле – 190 г
Яйца вареные – 4 шт
Сыр твердый – 200 г
Зелень – по вкусу
Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
Лист лаваша помазать майонезом.
Равномерно выложить измельченную сардину.
Выложить так же измельченную зелень. Завернуть в рулет.
Второй лист лаваша помазать майонезом.
Выложить натертые вареные яйца.
Присыпать зеленью. Положить на одну сторону рулет с сардиной и завернуть его вместе в лаваш с яйцами.
Третий лист лаваша намазать майонезом. Разложить мелко натертый сыр.
Посыпать зеленью. Положить на одну сторону рулеты с сардиной и яйцами и завернуть в один рулет.
Накрыть пищевой пленкой и положить в холодильник на 4 часа. После чего порезать средними кусками.
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