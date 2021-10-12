Популярные холодные закуски: чем удивить гостей

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Популярные холодные закуски: чем удивить гостей

Холодные закуски – это идеальное решение для праздничного стола и даже на тот случай, когда гости будут с минуты на минуту. Главное их преимущество в том, что закуски можно приготовить заранее, в отличие от салатов. А самое тяжелое – это выбрать из всего разнообразия рецептов "тот самый".

Редакция FoodOboz подготовила 2 самые популярные холодные закуски, рецептами которых поделились повара на своих Youtube-каналах. (Для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Перец фаршированный сыром и зеленью по рецепту повара кулинарного Youtube-канала "Мир вкусных рецептов"

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

  1. В каждом перце отрезать верхушку, очистить от сердцевины и семян. Верхушки порезать кубиком.

  2. Творог взбить с маслом, добавить перец и соль.

  3. Добавить к массе измельченный укроп и порезанные верхушки.

  4. Начинить каждый стручок перца. После этого накрыть их пищевой пленкой и поставить в холодильник на 20 минут для застывания.

  5. Порезать каждый стручок перца кружочками шириной 1 см.

Рулет "Мимоза" по рецепту Инны Тищенко, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

  • Лаваш – 3 листа

  • Сардина в масле – 190 г

  • Яйца вареные – 4 шт

  • Сыр твердый – 200 г

  • Зелень – по вкусу

  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лист лаваша помазать майонезом.

  2. Равномерно выложить измельченную сардину.

  3. Выложить так же измельченную зелень. Завернуть в рулет.

  4. Второй лист лаваша помазать майонезом.

  5. Выложить натертые вареные яйца.

  6. Присыпать зеленью. Положить на одну сторону рулет с сардиной и завернуть его вместе в лаваш с яйцами.

  7. Третий лист лаваша намазать майонезом. Разложить мелко натертый сыр.

  8. Посыпать зеленью. Положить на одну сторону рулеты с сардиной и яйцами и завернуть в один рулет.

  9. Накрыть пищевой пленкой и положить в холодильник на 4 часа. После чего порезать средними кусками.

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