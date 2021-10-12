Популярные холодные закуски: чем удивить гостей

Холодные закуски – это идеальное решение для праздничного стола и даже на тот случай, когда гости будут с минуты на минуту. Главное их преимущество в том, что закуски можно приготовить заранее, в отличие от салатов. А самое тяжелое – это выбрать из всего разнообразия рецептов "тот самый".

Редакция FoodOboz подготовила 2 самые популярные холодные закуски, рецептами которых поделились повара на своих Youtube-каналах. (Для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Перец фаршированный сыром и зеленью по рецепту повара кулинарного Youtube-канала "Мир вкусных рецептов"

Ингредиенты:

Болгарский перец – 3 шт

Творог – 300г

Сливочное масло – 60 г

Чеснок – 3 зубчика

Укроп – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

В каждом перце отрезать верхушку, очистить от сердцевины и семян. Верхушки порезать кубиком. Творог взбить с маслом, добавить перец и соль. Добавить к массе измельченный укроп и порезанные верхушки. Начинить каждый стручок перца. После этого накрыть их пищевой пленкой и поставить в холодильник на 20 минут для застывания. Порезать каждый стручок перца кружочками шириной 1 см.

Рулет "Мимоза" по рецепту Инны Тищенко, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Лаваш – 3 листа

Сардина в масле – 190 г

Яйца вареные – 4 шт

Сыр твердый – 200 г

Зелень – по вкусу

Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Лист лаваша помазать майонезом. Равномерно выложить измельченную сардину. Выложить так же измельченную зелень. Завернуть в рулет. Второй лист лаваша помазать майонезом. Выложить натертые вареные яйца. Присыпать зеленью. Положить на одну сторону рулет с сардиной и завернуть его вместе в лаваш с яйцами. Третий лист лаваша намазать майонезом. Разложить мелко натертый сыр. Посыпать зеленью. Положить на одну сторону рулеты с сардиной и яйцами и завернуть в один рулет. Накрыть пищевой пленкой и положить в холодильник на 4 часа. После чего порезать средними кусками.

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