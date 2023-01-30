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Популярный салат "Белочка" по-новому: что добавить для яркого вкуса
Салат "Белочка" – это настоящая классика всех времен, рецепт которой обязательно пригодится каждой хозяйке. Его можно есть самостоятельно, намазывать на бутерброды и использовать в качестве начинки для тарталеток. Впрочем, плавленый сыр в блюде можно заменить твердым – так вы получите совершенно новый вкус.
В одном из кулинарных блогов (cooking_with_gala) в Instagram был опубликован рецепт салата "Белочка" с морковью, сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- морковь – 400 г
- яйца вареные – 3 шт
- сыр твердый – 200 г
- соль, перец
Соус:
- майонез – 150 г
- чеснок – 5 зубчиков
Способ приготовления:
1. Яйца предварительно отварить. В готовом виде натереть на терке.
2. Также натереть на терке морковь и сыр.
3. Чеснок смолоть через пресс и смешать с майонезом.
4. Смешать все ингредиенты и заправить салат.
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