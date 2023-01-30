Популярный салат "Белочка" по-новому: что добавить для яркого вкуса

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
63
Популярный салат 'Белочка' по-новому: что добавить для яркого вкуса

Салат "Белочка" – это настоящая классика всех времен, рецепт которой обязательно пригодится каждой хозяйке. Его можно есть самостоятельно, намазывать на бутерброды и использовать в качестве начинки для тарталеток. Впрочем, плавленый сыр в блюде можно заменить твердым – так вы получите совершенно новый вкус.

В одном из кулинарных блогов (cooking_with_gala) в Instagram был опубликован рецепт салата "Белочка" с морковью, сыром и яйцами.

Рецепт салата ''Белочка'' с морковью, яйцами и сыром

Ингредиенты:

  • морковь – 400 г
  • яйца вареные – 3 шт
  • сыр твердый – 200 г
  • соль, перец

Соус:

  • майонез – 150 г
  • чеснок – 5 зубчиков
Видео дня

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить. В готовом виде натереть на терке.

Салат ''Белочка'' из свежей моркови

2. Также натереть на терке морковь и сыр.

3. Чеснок смолоть через пресс и смешать с майонезом.

Салат с морковью, сыром и яйцами

4. Смешать все ингредиенты и заправить салат.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты