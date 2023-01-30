Салат "Белочка" – это настоящая классика всех времен, рецепт которой обязательно пригодится каждой хозяйке. Его можно есть самостоятельно, намазывать на бутерброды и использовать в качестве начинки для тарталеток. Впрочем, плавленый сыр в блюде можно заменить твердым – так вы получите совершенно новый вкус.

В одном из кулинарных блогов (cooking_with_gala) в Instagram был опубликован рецепт салата "Белочка" с морковью, сыром и яйцами.

Ингредиенты:

морковь – 400 г

яйца вареные – 3 шт

сыр твердый – 200 г

соль, перец

Соус:

майонез – 150 г

чеснок – 5 зубчиков

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Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить. В готовом виде натереть на терке.

2. Также натереть на терке морковь и сыр.

3. Чеснок смолоть через пресс и смешать с майонезом.

4. Смешать все ингредиенты и заправить салат.

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