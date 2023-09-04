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Популярный соус "Ткемали" из слив на зиму: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса
"Ткемали" – это пикантный сливовый соус, который следует готовить именно в начале осени. В этот период фрукты самые сочные. Но для лучшего вкуса следует добавить еще несколько сезонных компонентов.
Идея приготовления сливового соуса "Ткемали" опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. По этой технологии в соус нужно добавить сладкий болгарский перец, а также пикантный базилик.
Ингредиенты:
- 2,5 кг слив
- 1 сладкий перец
- 4 головки чеснока
- кинза
- базилик
- мята
- острый перец
- 250 г сахара
- 1,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. молотого перца
- 4-5 шт гвоздики
Способ приготовления:
1. Из слив вынуть косточки.
2. Фрукты, зелень и перец пропустить через мясорубку.
3. Добавить специи, соль, сахар.
4. Варить на среднем огне 20–40 минут в зависимости от желаемой консистенции.
5. Закрутить в стерильные банки со стерильными крышками
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