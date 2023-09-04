"Ткемали" – это пикантный сливовый соус, который следует готовить именно в начале осени. В этот период фрукты самые сочные. Но для лучшего вкуса следует добавить еще несколько сезонных компонентов.

Идея приготовления сливового соуса "Ткемали" опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. По этой технологии в соус нужно добавить сладкий болгарский перец, а также пикантный базилик.

Ингредиенты:

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2,5 кг слив

1 сладкий перец

4 головки чеснока

кинза

базилик

мята

острый перец

250 г сахара

1,5 ч.л. соли

1 ч.л. молотого перца

4-5 шт гвоздики

Способ приготовления:

1. Из слив вынуть косточки.

2. Фрукты, зелень и перец пропустить через мясорубку.

3. Добавить специи, соль, сахар.

4. Варить на среднем огне 20–40 минут в зависимости от желаемой консистенции.

5. Закрутить в стерильные банки со стерильными крышками

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