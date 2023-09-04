Популярный соус "Ткемали" из слив на зиму: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Популярный соус 'Ткемали' из слив на зиму: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса

"Ткемали" – это пикантный сливовый соус, который следует готовить именно в начале осени. В этот период фрукты самые сочные. Но для лучшего вкуса следует добавить еще несколько сезонных компонентов.

Идея приготовления сливового соуса "Ткемали"  опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. По этой технологии в соус нужно добавить сладкий болгарский перец, а также пикантный базилик.

Популярный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса

Ингредиенты:

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  • 2,5 кг слив
  • 1 сладкий перец
  • 4 головки чеснока
  • кинза
  • базилик
  • мята
  • острый перец
  • 250 г сахара
  • 1,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. молотого перца
  • 4-5 шт гвоздики

Способ приготовления:

Популярный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса

1. Из слив вынуть косточки.

Популярный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса

2. Фрукты, зелень и перец пропустить через мясорубку.

Популярный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса

3. Добавить специи, соль, сахар.

4. Варить на среднем огне 20–40 минут в зависимости от желаемой консистенции.

Популярный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: какие ингредиенты добавить для лучшего вкуса

5. Закрутить в стерильные банки со стерильными крышками

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