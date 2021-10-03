Популярный телеведущий назвал 5 украинских блюд, которые должен попробовать каждый

В каждом регионе Украины существует множество своих традиционных блюд, которые уникальны по приготовлению. Путешествуя родной страной обязательно стоит пробовать новые и новые блюда, чтобы прикоснуться к традициям и истории даже таким образом.

Популярный украинский телеведущий "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин поделился подборкой потрясающих украинских блюд, которые нужно попробовать в разных регионах Украины.

ТОП-5 украинских блюд от Руслана Сеничкина:

1. Ливер, мандрики – лепешки и каша-затирка

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Эти блюда помимо галушек со шкварками и грибами едят на Полтавщине. Мандрики – украинские пампушки или коржики, которые готовили из сметаны и творога, пшеничной муки и яиц.

2. Шпундра

Родина этого сытного блюда – Днепропетровщина. Главными ингредиентами вкусного угощения являются – жареное мясо и свекольный сок.

3. Деруны

"А вот на Житомирщине – фантастические драники, особенно в Коростене, столице этого блюда", – говорит ведущий.

4. Товченики

"На Слобожанщине стоит попробовать товченики – это кусочки мяса или рыбы, сваренные в бульоне, с маслом и луком", – отметил телеведущий.

5. Бурма

"В Крыму я обожал пробовать бурму, национальную крымскотатарский блюдо в виде рулета. Мне пришлась по душе бурма с тыквой и орехами, запеченная до хрустящей корочки. Это очень вкусный и ароматный десерт!!", – добавил Сеничкин.

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