Популярный телеведущий назвал 5 украинских блюд, которые должен попробовать каждый
В каждом регионе Украины существует множество своих традиционных блюд, которые уникальны по приготовлению. Путешествуя родной страной обязательно стоит пробовать новые и новые блюда, чтобы прикоснуться к традициям и истории даже таким образом.
Популярный украинский телеведущий "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин поделился подборкой потрясающих украинских блюд, которые нужно попробовать в разных регионах Украины.
ТОП-5 украинских блюд от Руслана Сеничкина:
1. Ливер, мандрики – лепешки и каша-затирка
Эти блюда помимо галушек со шкварками и грибами едят на Полтавщине. Мандрики – украинские пампушки или коржики, которые готовили из сметаны и творога, пшеничной муки и яиц.
2. Шпундра
Родина этого сытного блюда – Днепропетровщина. Главными ингредиентами вкусного угощения являются – жареное мясо и свекольный сок.
3. Деруны
"А вот на Житомирщине – фантастические драники, особенно в Коростене, столице этого блюда", – говорит ведущий.
4. Товченики
"На Слобожанщине стоит попробовать товченики – это кусочки мяса или рыбы, сваренные в бульоне, с маслом и луком", – отметил телеведущий.
5. Бурма
"В Крыму я обожал пробовать бурму, национальную крымскотатарский блюдо в виде рулета. Мне пришлась по душе бурма с тыквой и орехами, запеченная до хрустящей корочки. Это очень вкусный и ароматный десерт!!", – добавил Сеничкин.
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