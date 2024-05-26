Порционный суши-торт: и вы больше никогда закажете доставку

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Порционный суши-торт: и вы больше никогда закажете доставку

Суши обожают практически все. Но действительно качественные и вкусные суши стоят довольно дорого, поэтому далеко не каждый может позволить себе потреблять их тогда, когда пожелает.

Пора забыть за эти стереотипы и научиться готовить дома суши-торт. Это блюдо получается доступным и очень вкусным. А еще, не нуждается в умениях заворачивания роллов. Как приготовить суши-торт дома, рассказала в Instagram фудблогер с ником kathycoooks.

Порционный суши-торт: и вы больше никогда закажете доставку
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Ингредиенты

  • Рис для суши – 200 гр
  • Уксус для суши – 2 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Авокадо – 1 шт
  • Огурец – 1 шт
  • Слабосоленый лосось – 150 гр
  • Кунжут – по вкусу
  • Соус терияки – по вкусу
  • Соус сладкий чили – по вкусу.

Способ приготовления

1. Авокадо разрезать пополам. Одну половинку порезать слайсами, а другую - кубиком. Огурец тоже порезать кубиком. Рыбу – слайсами.

2. Рис предварительно отварить, согласно инструкции на упаковке, добавить рисовый уксус, сахар и соль. Оставить охлаждаться.

Порционный суши-торт: и вы больше никогда закажете доставку

3. В большую мерную ложку выкладываем сначала слайсы авокадо, а затем его кубики.

4. Выкладываем рыбу (ее можно заменить на крабовые палочки).

Порционный суши-торт: и вы больше никогда закажете доставку

5. Выкладываем огурец, а сверху – рис, и хорошо утрамбовываем.

6. Переворачиваем форму и осторожно вынимаем тортик.

Порционный суши-торт: и вы больше никогда закажете доставку

7. Добавляем соус терияки и сладкий чили. Присыпаем кунжутом.

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