Порционный суши-торт: и вы больше никогда закажете доставку
Суши обожают практически все. Но действительно качественные и вкусные суши стоят довольно дорого, поэтому далеко не каждый может позволить себе потреблять их тогда, когда пожелает.
Пора забыть за эти стереотипы и научиться готовить дома суши-торт. Это блюдо получается доступным и очень вкусным. А еще, не нуждается в умениях заворачивания роллов. Как приготовить суши-торт дома, рассказала в Instagram фудблогер с ником kathycoooks.
Ингредиенты
- Рис для суши – 200 гр
- Уксус для суши – 2 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Авокадо – 1 шт
- Огурец – 1 шт
- Слабосоленый лосось – 150 гр
- Кунжут – по вкусу
- Соус терияки – по вкусу
- Соус сладкий чили – по вкусу.
Способ приготовления
1. Авокадо разрезать пополам. Одну половинку порезать слайсами, а другую - кубиком. Огурец тоже порезать кубиком. Рыбу – слайсами.
2. Рис предварительно отварить, согласно инструкции на упаковке, добавить рисовый уксус, сахар и соль. Оставить охлаждаться.
3. В большую мерную ложку выкладываем сначала слайсы авокадо, а затем его кубики.
4. Выкладываем рыбу (ее можно заменить на крабовые палочки).
5. Выкладываем огурец, а сверху – рис, и хорошо утрамбовываем.
6. Переворачиваем форму и осторожно вынимаем тортик.
7. Добавляем соус терияки и сладкий чили. Присыпаем кунжутом.
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