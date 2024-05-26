Суши обожают практически все. Но действительно качественные и вкусные суши стоят довольно дорого, поэтому далеко не каждый может позволить себе потреблять их тогда, когда пожелает.

Пора забыть за эти стереотипы и научиться готовить дома суши-торт. Это блюдо получается доступным и очень вкусным. А еще, не нуждается в умениях заворачивания роллов. Как приготовить суши-торт дома, рассказала в Instagram фудблогер с ником kathycoooks.

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Ингредиенты

Рис для суши – 200 гр

Уксус для суши – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Авокадо – 1 шт

Огурец – 1 шт

Слабосоленый лосось – 150 гр

Кунжут – по вкусу

Соус терияки – по вкусу

Соус сладкий чили – по вкусу.

Способ приготовления

1. Авокадо разрезать пополам. Одну половинку порезать слайсами, а другую - кубиком. Огурец тоже порезать кубиком. Рыбу – слайсами.

2. Рис предварительно отварить, согласно инструкции на упаковке, добавить рисовый уксус, сахар и соль. Оставить охлаждаться.

3. В большую мерную ложку выкладываем сначала слайсы авокадо, а затем его кубики.

4. Выкладываем рыбу (ее можно заменить на крабовые палочки).

5. Выкладываем огурец, а сверху – рис, и хорошо утрамбовываем.

6. Переворачиваем форму и осторожно вынимаем тортик.

7. Добавляем соус терияки и сладкий чили. Присыпаем кунжутом.

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