Как привести себя в форму после праздников без голодовок и изнурительных нагрузок

Посленовогоднее тело. Давайте скажем, как есть: для подавляющего большинства тех, кто ежедневно имел праздничные застолья, по крайней мере, по ощущениям, оно подобно растянутой гармошке, которую растягивали в течение двух последних недель и которую хочется как можно быстрее сжать. А еще добавить себе энергии, потому что после столь длительного отдыха нужно тоже отдохнуть.

Если в канун праздников основным запросом журналистов к врачу-диетологу было "что приготовить к Новому году?", то сейчас пошла волна "как вернуться в форму после Нового года?"

Подозреваю, что соцсети накроют марафоны по "скорейшему" возвращению в прекрасную форму, но хочу подчеркнуть важные моменты.

Далее текст на языке оригинала.

Найголовніше – не робіть ніяких екстремальних кроків типу "голод", "їсти лише до обіду", "сидіти на воді/кашах/яйцях чи "ночувати у спортзалі", або ще, чого доброго, клізми, послаблюючі, тюбажі і тп. Вас на довго не вистачить і до втомленої гармошки додасться ще і погіршене самопочуття та відчай.

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ЩО РЕАЛЬНО ДОПОМОЖЕ?

Харчування, яке активує природні системи детоксикації.

Взагалі-то слово "детоксикація" у медицині означає інтенсивне лікування в стаціонарі, коли стан пацієнта дуже важкий.

Нашими головними органами природньої детоксикації є печінка, нирки, кишечник, легені та шкіра.

Печінка і нирки не зберігають токсини, як багато людей помилково вважають,і, навіть, якщо ці органи не працюють, шкідливі речовини попадають у кров і не затримуються в них.

При правильному регулярному харчуванні організм сам здатен вивести непотрібні і відпрацьовані продукти обміну речовин через кишечник, нирки, шкіру та легені.

Ми знаємо, що печінка -- це "лабораторія" організму, де все, що ми їмо та п'ємо (якщо це не вода), розкладається на складові та перероблюється, шкідливе для організму перетворюється на нешкідливе.

Для повноцінної роботи печінки важливий білок.

При дефіциті білка печінка надає частину власних клітин для підтримки білкового обміну в організмі.

Хорошим джерелом якісного білкаі надалі залишаються яйця.

В них, крім ідеального для оргнізму людини, співвідношення амінокислот, є ще надзвичайно корисний жовток. Тому яйця на сніданок -- одне з кращих рішень: і голова ясна, і печінка здорова і калорій не багато.

Клітковина -- природний фільтр, сито.

Сирі або термічно оброблені овочі, фрукти та ягоди, цільнозернові каші -- краще джерело клітковини. При непереносимості сирих овочів вживайте м'які пюре із варених/запечених овочів (багаті пектином) та інулін (міститься в корені цикорію), мелені висівки.

Клітовина стимулює моторику кишечника, зв'язує шкідливі речовини і не дає їм змоги потрапляти у кров та живить корисну мікробіоту товстого кишечника.

Наприклад, перлова каша багата бета-глюканами, які забезпечують відчуття ситості, нормалізують рівень холестерину, глюкози в крові, знижують ризик утворення каменів у жовчному міхурі.

Сало – маленький шматочок (як 1-2 гральні кубики).

Стимулює виділення жовчі, сприяє природньому очищенню печінки і допомагає запобігати застою жовчі, сприяє зниження "поганого" холестерину, оскільки після викиду жовчі організм відразу присутпає до вироблення її нової порції і для цього використовує холестерин.

Сало має бути просолене і добре проморожене, інакше є ризик заразитися трихінельозом.

Кращий час для сала – ранок.

Чиста вода. Її не має бути ні дуже багато, ні занадто мало: 20-40 мл на кілограм ваги. Так, орієнтуватися потрібно на природнє відчуття спраги та колір сечі. Проте взимку пити хочеться менше, тому декілька склянок теплої води протягом дня лише принесуть користь. От саме звичайна чиста вода, не чай, не кава, не І не забувайте про механічну обробку їжі. Це дуже важливо. Наші зуби не лише для того, щоб усміхатися на фото, а, в першу чергу, щоб жувати і забезпечувати хороше травлення.

Великі непрожовані шматки їжі дають відчуття важкості.

І, до речі, ферменти не допомагають зменшити це відчуття важкості, бо у шлунку вони не працюють (тому не вірте рекламі, де показують ферменти, які треба випити перед "обжираловкою").

Після суцільних застіль найбільше, що хочеться -- це полежати. Ні, навіть не так: накласти собі їжі на тарілку і полежати.

От не робіть цього. Коли Ви, наївшись, лягаєте, то нижній стравохідний сфінктер, його називають кардіальним сфінктером (це м'язеве потовщення внизу стравоходу, яке забезпечує просування їжі із стравоходу у шлунок і запобігає її зворотньому поверненню) починає поступово пошкоджуватися ферментами шлункового соку та соляною кислотою, до яких стінка шлунку не чутлива, а стінка стравоходу -- дуже чутлива (виникає печія).

Особливо небезпечний сон на повний шлунок і для людей із захворюваннями серця, із підвищеним тиском крові, високим холестерином, оскільки у людей з такою поганою звичкою підвищується ризик інфарктів.

Тому.

Більше фізичної активності. Після застіль, коли в'ялість і втома накривають вже зранку, зробіть декілька енергійних рухів (якщо спішите на роботу), а ще краще -- зробіть комплекс вправ натще: легка розминка з танцювальними рухами, махи руками та ногами -- це те, що підсилить чутливість інсулінових рецепторів на поверхні клітин, покращить метаболізм глюкози, зменшить перетворення вуглеводів в жир.

Зрештою, те, що ми їмо впливає не лише на наше метаболічне та клітинне здоров'я, але і на наші емоції: як наш мозок обробляє інформацію та генерує думки та ідеї.

В наступному пості я продовжу тему хорошого самопочуття, незалежно від свят, застіль та різних життєвих ситуацій.

Залишайтеся здоровими, наповненими планами і радійте, радійте життю!:)

А ще напишіть свої перевірені способи "реабілітації" після святкових застіль:)