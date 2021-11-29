Постная скумбрия гриль с апельсином: Юлия Бенкендорф поделилась эксклюзивным рецептом

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Юлия Бенкендорф поделилась рецептом постной скумбрии

В Украине с 28 ноября начался один из самых строгих постов – Рождественский, который продлится ровно 40 дней и завершится 7 января большим праздником – Рождества Христова. В этот период церковный устав гласит, что стоит отказаться от таких продуктов как: мясо, молоко, яйца, колбаса, копчености, сыр, сливочное масло, сметана, сдоба, алкоголь, вареная, тушеная и жареная пища, алкоголь. Что касается рыбы, ее можно употреблять, но только в определенные дни.

Фудгид, автор кулинарной книги "Магия трав" Юлия Стахорская-Бенкендорф поделилась эксклюзивно с FoodOboz рецептом вкусного, постного блюда – скумбрия гриль с апельсином и петрушкой.

Советы от кулинара:

  • апельсин можно заменить мандарином.

  • скумбрию можно заготовить утром, или с вечера, завернув в фольгу с цедрой и петрушкой, хранить следует в холодильнике до момента запекания.

  • рыбу в фольге можно готовить на открытом огне, на углях, где-то около 30-35 мин на решетке.

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Ингредиенты:

  • замороженная скумбрия – 2 шт.

  • апельсин – 1/2 шт.

  • петрушка – 4 веточки

Способ приготовления:

1. Полуразмороженную рыбу хорошо выпотрошите, удалите все лишнее, черные пленки на брюшке. Также удаляем жабры и глаза. Оставляем размораживаться полностью.

Как вкусно приготовить скумбрию

2. Готовую рыбу моем и сушим бумажными полотенцами.

3. Выкладываем каждую отдельно на фольгу длиной в 2,5 раза больше рыбы.

4. С апельсина снимаем цедру и посыпаем ею скумбрию снаружи с двух сторон.

Обязательно добавьте апельсин

5. В животик закладываем по 2 веточки петрушки и по 1-2 дольки очищенного апельсина.

Добавьте к рыбе петрушку

6. Закрываем рыбу фольгой сверху, сжимаем края так, чтобы рыба не теряла влаги во время запекания.

Плюс таким образом рыбный запах вокруг будет распространяться минимально.

7. Выпекаем рыбу в предварительно прогретой духовке до 180-200 С 40 мин в зависимости от размера рыбы.

Готовая скумбрия гриль

Подавать рыбу можно сразу – горячей, но также блюдо будет не менее вкусным и в холодом виде.

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