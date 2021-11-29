Постная скумбрия гриль с апельсином: Юлия Бенкендорф поделилась эксклюзивным рецептом

В Украине с 28 ноября начался один из самых строгих постов – Рождественский, который продлится ровно 40 дней и завершится 7 января большим праздником – Рождества Христова. В этот период церковный устав гласит, что стоит отказаться от таких продуктов как: мясо, молоко, яйца, колбаса, копчености, сыр, сливочное масло, сметана, сдоба, алкоголь, вареная, тушеная и жареная пища, алкоголь. Что касается рыбы, ее можно употреблять, но только в определенные дни.

Фудгид, автор кулинарной книги "Магия трав" Юлия Стахорская-Бенкендорф поделилась эксклюзивно с FoodOboz рецептом вкусного, постного блюда – скумбрия гриль с апельсином и петрушкой.

Советы от кулинара:

апельсин можно заменить мандарином.

скумбрию можно заготовить утром, или с вечера, завернув в фольгу с цедрой и петрушкой, хранить следует в холодильнике до момента запекания.

рыбу в фольге можно готовить на открытом огне, на углях, где-то около 30-35 мин на решетке.

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Ингредиенты:

замороженная скумбрия – 2 шт.

апельсин – 1/2 шт.

петрушка – 4 веточки

Способ приготовления:

1. Полуразмороженную рыбу хорошо выпотрошите, удалите все лишнее, черные пленки на брюшке. Также удаляем жабры и глаза. Оставляем размораживаться полностью.

2. Готовую рыбу моем и сушим бумажными полотенцами.

3. Выкладываем каждую отдельно на фольгу длиной в 2,5 раза больше рыбы.

4. С апельсина снимаем цедру и посыпаем ею скумбрию снаружи с двух сторон.

5. В животик закладываем по 2 веточки петрушки и по 1-2 дольки очищенного апельсина.

6. Закрываем рыбу фольгой сверху, сжимаем края так, чтобы рыба не теряла влаги во время запекания.

Плюс таким образом рыбный запах вокруг будет распространяться минимально.

7. Выпекаем рыбу в предварительно прогретой духовке до 180-200 С 40 мин в зависимости от размера рыбы.

Подавать рыбу можно сразу – горячей, но также блюдо будет не менее вкусным и в холодом виде.

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