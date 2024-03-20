Вареники – блюдо, которое любит и умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что тесто можно делать на молоке, кефире, сметане, кипятке. Для начинки можно использовать любые продукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных постных вареников с картофелем и грибами.

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Ингредиенты:

Тесто:

3 стакана муки

1 ч. л. соли

3 ст. л. растительного масла

1 ст крутого кипятка

Начинка:

0,5 кг картофеля

1 большой лук

300 г шампиньонов

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте муку с солью, добавьте растительное масло, перемешайте и влейте кипяток, замесите тесто.

2. Отварите картофель, грибы с луком обжарьте до золотистости. Смешайте картофель и грибы.

3. Сформируйте вареники, выложите начинку и защепите края.

4. Сварите и подавайте с рубленой зеленью.

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