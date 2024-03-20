Постные вареники с картофелем и грибами: рецепт самого удачного теста на кипятке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Постные вареники с картофелем и грибами: рецепт самого удачного теста на кипятке

Вареники – блюдо, которое любит и умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что тесто можно делать на молоке, кефире, сметане, кипятке. Для начинки можно использовать любые продукты.

Как правильно готовить вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных постных вареников с картофелем и грибами.

Рецепт постных вареников
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Ингредиенты:

Тесто:

  • 3 стакана муки
  • 1 ч. л. соли
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ст крутого кипятка

Начинка:

  • 0,5 кг картофеля
  • 1 большой лук
  • 300 г шампиньонов
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте муку с солью, добавьте растительное масло, перемешайте и влейте кипяток, замесите тесто.

Тесто для вареников

2. Отварите картофель, грибы с луком обжарьте до золотистости. Смешайте картофель и грибы.

Начинка для блюда

3. Сформируйте вареники, выложите начинку и защепите края.

Приготовление вареников

4. Сварите и подавайте с рубленой зеленью.

Готовые вареники

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