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Постные вареники с картофелем и грибами: рецепт самого удачного теста на кипятке
Вареники – блюдо, которое любит и умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что тесто можно делать на молоке, кефире, сметане, кипятке. Для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных постных вареников с картофелем и грибами.
Ингредиенты:
Тесто:
- 3 стакана муки
- 1 ч. л. соли
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ст крутого кипятка
Начинка:
- 0,5 кг картофеля
- 1 большой лук
- 300 г шампиньонов
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте муку с солью, добавьте растительное масло, перемешайте и влейте кипяток, замесите тесто.
2. Отварите картофель, грибы с луком обжарьте до золотистости. Смешайте картофель и грибы.
3. Сформируйте вареники, выложите начинку и защепите края.
4. Сварите и подавайте с рубленой зеленью.
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