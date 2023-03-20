Для того, чтобы вареники были пышными, мягкими и не разваливались во время варки, нужно приготовить удачное тесто – на обычной или минеральной воде, кефире, простокваше. В то же время они могут быть с разными солеными начинками – ливером, картофелем, грибами или капустой, а также сладкими – вишнями, черникой или творогом.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом постных вареников с картофелем из простейшего теста на воде.

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 250 г

вода – 150 мл

масло растительное – 70 мл

соль – щепотка

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Начинка:

картофель – 250 г

лук – 1 шт.

соль, перец

лук для зажарки (по желанию)

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки следует почистить и отварить картофель в подсоленной воде. В готовом виде размять ее в пюре.

2. Измельчить и поджарить лук до золотистого оттенка. Добавить к пюре, посолить и поперчить. Перемешать.

3. Для приготовления теста следует налить в кастрюлю воду, довести до кипения и налить масло.

4. Отдельно смешать муку и соль. Постоянно перемешивая, налить в массу горячую воду. Сразу начнут образовываться комочки, их нужно некоторое время перемешивать ложкой, а затем продолжить месить руками, пока не образуется упругий шар теста. Его нужно накрыть пленкой и оставить на 30 минут.

5. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. Сформировать вареники с начинкой. Выложить их на присыпанную мукой поверхность или пленку, а также накрыть сверху пленкой или полотенцем, чтобы вареники не засохли.

6. Готовые вареники отварить в подсоленной воде.

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