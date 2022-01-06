Постный борщ для Святвечера: необычным рецептом поделился Евгений Клопотенко
В Украине, 6 января, все православные украинцы по традиции отмечают Святой вечер – вечер перед Рождеством. Именно в этот вечер на столе должно быть 12 постных блюд на ужин, среди которых главное место занимает – борщ, кутья, голубцы, грибы, вареники, узвар.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусного, постного борща, который идеально подойдет для праздничного ужина, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Советы от кулинара:
Бульон
Попробуйте приготовить насыщенный грибной бульон из лесных свежих или сушеных грибов. А еще можно сделать бульон из фасоли.
Капуста
Можно использовать для приготовления не только белокачанную, а таакже но брокколи, цветную, брюссельская и очень вкусно будет с квашенной.
Овощи для зажарки
Морковь и репчатый лук можно не жарить, а приготовить на гриле, затем мелко порезать и протушить на сковороде с томатной пастой.
Рецепт постного борща
Ингредиенты:
картофель – 3-4 шт.
свекла среднего размера – 1 шт.
репчатый лук – 1 шт.
морковь – 1/2 шт.
сладкий перец – 1/2 шт.
квашеная капуста – 200 г
мед – 1-2 ч. л.
подсолнечное масло – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сварите бульон: порежьте свеклу, залейте водой и варите 40 минут. После туда добавьте лук и варите дальше.
2. Картофель помойте и очистите, порежьте кубиком и добавьте в бульон.
3. Морковь нарежьте соломкой и добавьте туда же, варите до готовности овощей.
4.Зажарка: порежьте лук и перец, обжарьте на подсолнечном масле в течение 3-5 минут.
5. Добавьте к овощам томатную пасту и протушите еще 2-3 минуты.
6. Из бульона достаньте свеклу, дайте ей немного остыть и нарежьте произвольными кусочками и снова переложите в бульон вместе с зажаркой, перемешайте.
7. В самом конце добавьте квашеную капусту, варите около 3-5 минут, посолите, поперчите и добавьте мед.
8. Обязательно накройте готовый борщ крышкой и дайте настояться около 20 минут, а после отправьте в духовку на 15 минут при 180 С.
Подавать блюдо нужно горячим, так борщ будет наиболее вкусным и ароматным.
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