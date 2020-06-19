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Эксперт назвал правила хранения продуктов в жару

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В жаркие дни особенно актуальной становится тема безопасного хранения еды. Не стоит недооценивать силу хорошего холодильника: он сохранит вашу еду безопасной и вкусной, если вы не будете пренебрегать определенными правилами.

Один из простых способов сделать это - регулярно обслуживать и чистить холодильник. Это сэкономит энергию и деньги и снизит риск вашей семьи от болезней пищевого происхождения.

OBOZREVATEL при содействии медицинского эксперта Lindsey Marcellin из everydayhealth.com рассказывает о правильной организации продуктов в холодильнике.

Правильная температура холодильника

Поддержание температуры в вашем холодильнике является одним из лучших способов избежать болезней пищевого происхождения, поскольку правильное охлаждение продуктов может помочь предотвратить или замедлить рост микроорганизмов, таких как сальмонелла и кишечная палочка, которые вызывают эти заболевания. Вы должны держать свой холодильник на уровне или ниже 4,5 градусов С, а морозильник на уровне или ниже минус 18 градусов С. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как выполнить эти настройки.

Поскольку эффективность вашего холодильника со временем может меняться, важно регулярно проверять температуру. Лучший способ сделать это - купить и использовать термометр.

Вы также можете помочь вашему холодильнику работать наилучшим образом, разместив его в относительно прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и от источников тепла, таких как духовка или вентиляционная камера. Это поможет ему работать более эффективно, что может сэкономить энергию и деньги.

Советы по сохранению еды в холодильнике

Холодильники позволяют нам дольше сохранять продукты свежими. Но только потому, что продукты находятся в холодильнике, не означает, что вы можете хранить их бесконечно долго. Ниже приведены несколько советов по обеспечению безопасности продуктов в холодильнике.

Избегайте скученности

Оставьте достаточно места между предметами, чтобы воздух мог циркулировать и поддерживать пищу при надлежащей температуре.

Избегайте скученности продуктов при хранении в холодильнике

Избегайте скученности продуктов при хранении в холодильнике

Getty

Читайте этикетки

Следуйте инструкциям на упаковке пищевых продуктов и убедитесь, что быстро охладили все продукты, которые в них нуждаются. Откажитесь от любой пищи, которая могла быть ошибочно оставлена вне холодильника слишком долго.

Выбрасывайте испорченные продукты

Если на пище есть видимая плесень, неприятный запах или другие признаки порчи - или если вы просто подозреваете, что это могло испортиться, - немедленно откажитесь от нее.

Отделите продукты высокого риска

Храните продукты, которые наиболее вероятно загрязняют другие продукты - сырое мясо, птицу и рыбу - в полиэтиленовых пакетах, мисках или кастрюлях на самой нижней полке вашего холодильника, где капли не будут загрязнять любые другие продукты.

Ешьте продукты из холодильника быстро

Чем дольше продукты хранятся в вашем холодильнике, тем больше вероятность того, что на них вырастут микроорганизмы. Поэтому регулярно просматривайте содержимое вашего холодильника и выбрасывайте любые продукты, которые вызывают у вас сомнения.

Следуйте этим инструкциям по использованию. Продукты, которые можно заморозить, заморозьте, если вы не уверены, что съедите их в следующие сроки:

Сырые яйца могут храниться в холодильнике не больше 5 недель

Сырые яйца могут храниться в холодильнике не больше 5 недель

Getty

  • Сырое фарш: 1-2 дня

  • Домашняя птица, рыба или моллюски: 1-2 дня

  • Сырой стейк, телятина, баранина или свинина: от 3 до 5 дней

  • Мясные остатки: от 3 до 4 дней

  • Готовые продукты, такие как мясные деликатесы и салат из макарон: от 3 до 5 дней

  • Сырые яйца (в скорлупе): от 4 до 5 недель

  • Майонез (открытый): 2 месяца

Смотрите на часы

Вынув продукты из холодильника, никогда не оставляйте их при комнатной температуре более двух часов.

Лучший способ почистить холодильник

Держите холодильник в чистоте, чтобы сохранить пищу в безопасности. Это включает в себя немедленное уничтожение любых разливов или утечек в холодильнике. Жидкости, которые капают с продуктов, могут содержать бактерии и распространять их на другие продукты.

Кроме того, планируйте тщательно чистить холодильник один раз в месяц. Делайте это, убирая предметы с каждой полки и из каждого ящика и протирая полки и ящики. Затем очистите пылесосом или вытрите металлические катушки, которые находятся позади и под холодильником. Если эти катушки будут покрыты пылью и грязью, ваш холодильник станет менее эффективным.

С регулярной уборкой и обслуживанием вы можете сохранить холодильник в отличном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, свежее мясо, косточки яблок, фасоль, картофель - вот только несколько продуктов, которые можно употреблять только после термообработки.

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