Праздничная творожная плетенка с орехами: идея от Лизы Глинской

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Праздничная творожная плетенка с орехами: идея от Лизы Глинской

Домашняя сладкая плетенка с сыром и орехами – идеальная выпечка к чаю в холодный осенний вечер. Такое блюдо можно подать к праздничному столу или просто порадовать всю семью вкусным угощением. Это прекрасная альтернативная магазинным булочкам, которые могут быть несвежими или с минимальным количеством начинки. Готовится очень просто и не требует много времени.

Идеей изысканной творожной плетенки с орехами поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Вкусная плетенка к чаю от Лизы Глинской

Сырная плетенка с орехами⁣:

Ингредиенты для творожного теста:⁣

  • сыр (жирность 5%) ⁣ – 300 г

  • мука – 200 г

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  • сливочное масло (холодное) ⁣ – 200 г

  • разрыхлитель – 8 г

  • соль – щепотка

Приготовление теста

Ингредиенты для ореховой начинки:

  • грецкие орехи – 100 г

  • тростниковый сахар или белый – 50 г

  • корица – 5 г

  • сливочное масло – 30 г

  • черный ром – 30 мл

Орехи для выпечки

Способ приготовления:

1. Сыр перетереть через сито

2. Высыпать муку на противень, в нее натереть масло, смешать. Добавить разрыхлитель и соль.

3. Когда образуется крошка, добавить в нее перетертый творог, замесить тесто.

4. Завернуть в пищевую пленку, оставить в холодильнике на 1-2 часа.

5. Сделать ореховую начинку: соединить все ингредиенты, размельчить погружным блендером до однородной консистенции.

6. Тето достать из холодильника, посыпать поверхность мукой и раскатать пласт толщиной 5-4 мм, 45/35 см.

7. Равномерно распределить начинку ложкой или силиконовой лопаткой.

8. Завернуть рулет, а затем, отступив от краев 2-3 см, разрезать вдоль и сформировать косичку.

Ингредиенты для теста

9. Переложить плетенку на противень с пергаментом и поместить в разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут.

10. Готовность проверить деревянной шпажкой.

11. Достать, полностью охладить, присыпать сахарной пудрой.

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