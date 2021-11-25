Праздничная творожная плетенка с орехами: идея от Лизы Глинской

Домашняя сладкая плетенка с сыром и орехами – идеальная выпечка к чаю в холодный осенний вечер. Такое блюдо можно подать к праздничному столу или просто порадовать всю семью вкусным угощением. Это прекрасная альтернативная магазинным булочкам, которые могут быть несвежими или с минимальным количеством начинки. Готовится очень просто и не требует много времени.

Идеей изысканной творожной плетенки с орехами поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Сырная плетенка с орехами⁣:

Ингредиенты для творожного теста:⁣

сыр (жирность 5%) ⁣ – 300 г

мука – 200 г

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сливочное масло (холодное) ⁣ – 200 г

разрыхлитель – 8 г

соль – щепотка

Ингредиенты для ореховой начинки:

грецкие орехи – 100 г

тростниковый сахар или белый – 50 г

корица – 5 г

сливочное масло – 30 г

черный ром – 30 мл

Способ приготовления:

1. Сыр перетереть через сито

2. Высыпать муку на противень, в нее натереть масло, смешать. Добавить разрыхлитель и соль.

3. Когда образуется крошка, добавить в нее перетертый творог, замесить тесто.

4. Завернуть в пищевую пленку, оставить в холодильнике на 1-2 часа.

5. Сделать ореховую начинку: соединить все ингредиенты, размельчить погружным блендером до однородной консистенции.

6. Тето достать из холодильника, посыпать поверхность мукой и раскатать пласт толщиной 5-4 мм, 45/35 см.

7. Равномерно распределить начинку ложкой или силиконовой лопаткой.

8. Завернуть рулет, а затем, отступив от краев 2-3 см, разрезать вдоль и сформировать косичку.

9. Переложить плетенку на противень с пергаментом и поместить в разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут.

10. Готовность проверить деревянной шпажкой.

11. Достать, полностью охладить, присыпать сахарной пудрой.

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