Праздничная творожная плетенка с орехами: идея от Лизы Глинской
Домашняя сладкая плетенка с сыром и орехами – идеальная выпечка к чаю в холодный осенний вечер. Такое блюдо можно подать к праздничному столу или просто порадовать всю семью вкусным угощением. Это прекрасная альтернативная магазинным булочкам, которые могут быть несвежими или с минимальным количеством начинки. Готовится очень просто и не требует много времени.
Идеей изысканной творожной плетенки с орехами поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Сырная плетенка с орехами:
Ингредиенты для творожного теста:
сыр (жирность 5%) – 300 г
мука – 200 г
сливочное масло (холодное) – 200 г
разрыхлитель – 8 г
соль – щепотка
Ингредиенты для ореховой начинки:
грецкие орехи – 100 г
тростниковый сахар или белый – 50 г
корица – 5 г
сливочное масло – 30 г
черный ром – 30 мл
Способ приготовления:
1. Сыр перетереть через сито
2. Высыпать муку на противень, в нее натереть масло, смешать. Добавить разрыхлитель и соль.
3. Когда образуется крошка, добавить в нее перетертый творог, замесить тесто.
4. Завернуть в пищевую пленку, оставить в холодильнике на 1-2 часа.
5. Сделать ореховую начинку: соединить все ингредиенты, размельчить погружным блендером до однородной консистенции.
6. Тето достать из холодильника, посыпать поверхность мукой и раскатать пласт толщиной 5-4 мм, 45/35 см.
7. Равномерно распределить начинку ложкой или силиконовой лопаткой.
8. Завернуть рулет, а затем, отступив от краев 2-3 см, разрезать вдоль и сформировать косичку.
9. Переложить плетенку на противень с пергаментом и поместить в разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут.
10. Готовность проверить деревянной шпажкой.
11. Достать, полностью охладить, присыпать сахарной пудрой.
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