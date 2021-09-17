Праздничные оладьи с тыквой и яблоками от Джейми Оливера

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Оладьи с тыквой и яблоками от Джейми Оливера

Самый ценный и полезный осенний овощ – безусловно тыква, которая очень благотворно влияет на организм и к тому же все блюда из нее получаются очень удачными и вкусными. Из фруктов – это яблоки, их можно добавить в пироги, сварить густое повидло, испечь пирожки и есть просто запечными с корицей и медом. А если эти два продукта соединить – вы получите неповторимую основу и дополнение ко многим восхитительным блюдам, которыми вы точно удивите и порадуете гостей.

Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питанияДжейми Оливер поделился на своем YouTube-канале именно рецептом осеннего угощения – воздушные оладьи из яблок и тыквы, которые вы с легкостью приготовите.

Ингредиенты:

  • мука – 1 ст. л.

  • сахар – 1-2 ст. л.

  • молоко – 1 стакан

  • яйца – 1 шт.

  • соль – щепотка

  • корица – щепотка

  • тыква – 100 г

  • яблоко – 1 шт.

  • растительное масло – 1-2 ст. л.

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Способ приготовления:

  1. Первым делом взбейте яйцо с солью, добавьте сахар и молоко.

  2. Муку просейте дважды, чтобы она насытилась кислородом.

  3. Яблоки помойте, из тыквы удалите грубую кожуру и натрите их на терке, добавьте в готовое тесто и перемешайте.

  4. На горячую сковороду налейте растительное масло, выложите блины и хорошо обжарьте.

  5. После – переложите их на бумажное полотенце, чтоб весь лишний жир стек.

Подавать воздушные оладьи лучше всего с чаем, йогуртом.

Оладьи из тыквы и яблок

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