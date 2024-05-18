Через несколько дней наступит Пасха и вся семья соберется за большим праздничным столом. В такие моменты хочется, чтобы на нем присутствовали изысканные и вкуснейшие блюда.

Именно поэтому стоит обратить внимание на рецепт, предложенный фудблогером Лизой Глинской. В Instagram она рассказала, как приготовить праздничный мясной рулет.

Ингредиенты

Свиная грудинка – 2,5-3 кг

Чеснок – 1 головка

Красный перец чили сушеный

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Масло растительное – 4 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Берем прямоугольный кусок свиной грудинки с чистой кожей. Промываем, просушиваем, разрезаем вдоль, не разрезая окончательно (как книгу).

2. Ту часть, которая без кожи накрываем пищевой пленкой и хорошо отбиваем молотком.

3. Солим со всех сторон. Смешиваем выжатый чеснок, перец чили, черный молотый перец и растительное масло. Смазываем мясо со всех сторон, кроме кожи. Заворачиваем в рулет.

4. Обвязываем его кулинарным жгутом. Вращаем пергаментом, затем в фольгу и оставляем мариноваться в холодильнике 10-12 часов.

5. Выпекаем при 180 градусах в течение 3 часов.

6. Затем снимаем пергамент с фольгой и запекаем при 220 градусах – 25-30 минут. Можно подавать как горячим, так и холодным.

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