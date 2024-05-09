Видео дня
Праздничный салат за копейки: используйте обычную мивину
Мивину чаще всего едят в виде первого блюда. Продукт максимально бюджетный и готовится считанные минуты. Из него можно сделать даже праздничный салат.
Идея приготовления элементарного салата из мивины опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Заправляется майонезом.
Ингредиенты:
- лапша быстрого приготовления – 2 пачки
- огурец – 1-2 шт.
- вареные яйца – 3 шт.
- лекарственная колбаса – 200 г
- кукуруза – 0,5 банки
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Лапшу измельчить.
2. Добавить половину специй (приправу) из пачки.
3. Залить кипятком.
4. Оставить на 10 минут.
5. Слить лишнюю воду и поместить в глубокую посуду.
6. Туда добавить порезанные кубиком огурцы, яйца, колбасу и кукурузу.
7. Заправить майонезом. Специи корректировать по вкусу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: