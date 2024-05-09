Праздничный салат за копейки: используйте обычную мивину

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
183
Праздничный салат за копейки: используйте обычную мивину

Мивину чаще всего едят в виде первого блюда. Продукт максимально бюджетный и готовится считанные минуты. Из него можно сделать даже праздничный салат.

Идея приготовления элементарного салата из мивины опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Заправляется майонезом.

Праздничный салат за копейки: используйте обычную мивину

Ингредиенты:

  • лапша быстрого приготовления – 2 пачки
  • огурец – 1-2 шт.
  • вареные яйца – 3 шт.
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  • лекарственная колбаса – 200 г
  • кукуруза – 0,5 банки
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

Праздничный салат за копейки: используйте обычную мивину

1. Лапшу измельчить.

2. Добавить половину специй (приправу) из пачки.

Праздничный салат за копейки: используйте обычную мивину

3. Залить кипятком.

4. Оставить на 10 минут.

Праздничный салат за копейки: используйте обычную мивину

5. Слить лишнюю воду и поместить в глубокую посуду.

6. Туда добавить порезанные кубиком огурцы, яйца, колбасу и кукурузу.

Праздничный салат за копейки: используйте обычную мивину

7. Заправить майонезом. Специи корректировать по вкусу.

Праздничный салат за копейки: используйте обычную мивину

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