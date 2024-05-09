Мивину чаще всего едят в виде первого блюда. Продукт максимально бюджетный и готовится считанные минуты. Из него можно сделать даже праздничный салат.

Идея приготовления элементарного салата из мивины опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Заправляется майонезом.

Ингредиенты:

лапша быстрого приготовления – 2 пачки

огурец – 1-2 шт.

вареные яйца – 3 шт.

Видео дня

лекарственная колбаса – 200 г

кукуруза – 0,5 банки

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Лапшу измельчить.

2. Добавить половину специй (приправу) из пачки.

3. Залить кипятком.

4. Оставить на 10 минут.

5. Слить лишнюю воду и поместить в глубокую посуду.

6. Туда добавить порезанные кубиком огурцы, яйца, колбасу и кукурузу.

7. Заправить майонезом. Специи корректировать по вкусу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: