Что приготовить на праздничный стол: три небанальных блюда
Накрыть праздничный стол – миссия не из простых. Тем более, когда обычное оливье и селедка под шубой уже давно приелись и такими блюдами мало кого удивишь. Тогда в игру вступают множество кулинарных страниц и фуд-блогов. Но посмотрев даже N-нное количество рецептов, все равно не удается найти "тот самый".
Редакция FoodOboz подготовила 3 небанальных блюда к праздничному столу.
Куриный рулет с грушами
Ингредиенты:
Куриное филе – 6 шт
Кус-кус – 100 г
Бульон куриный – 175 г
Груши – 4 т
Яйца – 1 шт
Сок одного лимона
Бекон – 16 ломтиков
Масло сливочное – 50 г
Лук репчатый – 1 шт
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Кус-кус высыпать в кастрюлю, залить кипящим бульоном и оставить на 5 мин.
Лук измельчить. Груши очистить от сердцевины и порезать кубиками.
Обжарить лук 4 мин. Добавить груши и обжаривать еще 5 минут.
Отбить куриные грудки.
Смешать кус-кус с луком и грушами. Добавить лимонный сок, яйцо и соль.
Разложить полоски бекона так, чтобы они немного ложились друг на друга. Сверху положить куриное филе. Выложить начинку и завернуть в рулет. Оставить в холодильнике на 2 часа.
Выпекать рулет 30 минут при температуре 180 градусов. Помазать рулет маслом и выпекать еще 30 минут.
Закуска " Лаваш с семгой"
Ингредиенты:
Лаваш – 1 п
Сливочный сыр – 1 п
Слабосоленая семга – 400 г
Укроп, молотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
Намазать сливочным сыром лаваш.
Поверх выложить кусочки рыбы, посыпать измельченным укропом и перцем.
Завернуть лаваш рулетом и отправить в холодильник на несколько часов.
Салат с оливками и маринованной брынзой
Ингредиенты:
Салатная смесь со шпинатом и рукколой – 200 г
Оливки – 150 г
Брынза – 400 г
Помидоры черри – 200 г
Оливковое масло
Перец черный
Для маринада:
Оливковое масло – 120 мл
Белый винный уксус – 40 мл
Чеснок – 2 зубчика
Перец чили – 1 \ 2
Коричневый сахар – 1 щепотка
Сухие итальянские травы – 1 щепотка
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Приготовить маринад. Измельчить чеснок и чили. В кастрюлю налить уксус и 2 ст. л воды. Добавить сахар, сухие травы, чеснок и чили. Довести до кипения, снять с огня и охладить.
Нарезать сыр кубиками. Смешать уксусную смесь с оливковым маслом и залить полученной жидкостью сыр. Мариновать 1 час при комнатной температуре.
Очистить оливки от косточек. Слегка раздавить оливки. Порезать пополам помидоры черри.
Разложить по тарелкам салатную смесь и черри. Полить немного маринодом из-под сыра. Выложить оливки и сыр. Опять полить маринадом, оливковым маслом, поперчить.
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