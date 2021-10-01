Что приготовить на праздничный стол: три небанальных блюда

Накрыть праздничный стол – миссия не из простых. Тем более, когда обычное оливье и селедка под шубой уже давно приелись и такими блюдами мало кого удивишь. Тогда в игру вступают множество кулинарных страниц и фуд-блогов. Но посмотрев даже N-нное количество рецептов, все равно не удается найти "тот самый".

Редакция FoodOboz подготовила 3 небанальных блюда к праздничному столу.

Куриный рулет с грушами

Ингредиенты:

Куриное филе – 6 шт

Кус-кус – 100 г

Бульон куриный – 175 г

Груши – 4 т

Яйца – 1 шт

Сок одного лимона

Бекон – 16 ломтиков

Масло сливочное – 50 г

Лук репчатый – 1 шт

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Кус-кус высыпать в кастрюлю, залить кипящим бульоном и оставить на 5 мин. Лук измельчить. Груши очистить от сердцевины и порезать кубиками. Обжарить лук 4 мин. Добавить груши и обжаривать еще 5 минут. Отбить куриные грудки. Смешать кус-кус с луком и грушами. Добавить лимонный сок, яйцо и соль. Разложить полоски бекона так, чтобы они немного ложились друг на друга. Сверху положить куриное филе. Выложить начинку и завернуть в рулет. Оставить в холодильнике на 2 часа. Выпекать рулет 30 минут при температуре 180 градусов. Помазать рулет маслом и выпекать еще 30 минут.

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Закуска " Лаваш с семгой"

Ингредиенты:

Лаваш – 1 п

Сливочный сыр – 1 п

Слабосоленая семга – 400 г

Укроп, молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Намазать сливочным сыром лаваш. Поверх выложить кусочки рыбы, посыпать измельченным укропом и перцем. Завернуть лаваш рулетом и отправить в холодильник на несколько часов.

Салат с оливками и маринованной брынзой

Ингредиенты:

Салатная смесь со шпинатом и рукколой – 200 г

Оливки – 150 г

Брынза – 400 г

Помидоры черри – 200 г

Оливковое масло

Перец черный

Для маринада:

Оливковое масло – 120 мл

Белый винный уксус – 40 мл

Чеснок – 2 зубчика

Перец чили – 1 \ 2

Коричневый сахар – 1 щепотка

Сухие итальянские травы – 1 щепотка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовить маринад. Измельчить чеснок и чили. В кастрюлю налить уксус и 2 ст. л воды. Добавить сахар, сухие травы, чеснок и чили. Довести до кипения, снять с огня и охладить. Нарезать сыр кубиками. Смешать уксусную смесь с оливковым маслом и залить полученной жидкостью сыр. Мариновать 1 час при комнатной температуре. Очистить оливки от косточек. Слегка раздавить оливки. Порезать пополам помидоры черри. Разложить по тарелкам салатную смесь и черри. Полить немного маринодом из-под сыра. Выложить оливки и сыр. Опять полить маринадом, оливковым маслом, поперчить.

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