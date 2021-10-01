Что приготовить на праздничный стол: три небанальных блюда

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что приготовить на праздничный стол: три небанальных блюда

Накрыть праздничный стол – миссия не из простых. Тем более, когда обычное оливье и селедка под шубой уже давно приелись и такими блюдами мало кого удивишь. Тогда в игру вступают множество кулинарных страниц и фуд-блогов. Но посмотрев даже N-нное количество рецептов, все равно не удается найти "тот самый".

Редакция FoodOboz подготовила 3 небанальных блюда к праздничному столу.

Куриный рулет с грушами

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 6 шт

  • Кус-кус – 100 г

  • Бульон куриный – 175 г

  • Груши – 4 т

  • Яйца – 1 шт

  • Сок одного лимона

  • Бекон – 16 ломтиков

  • Масло сливочное – 50 г

  • Лук репчатый – 1 шт

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кус-кус высыпать в кастрюлю, залить кипящим бульоном и оставить на 5 мин.

  2. Лук измельчить. Груши очистить от сердцевины и порезать кубиками.

  3. Обжарить лук 4 мин. Добавить груши и обжаривать еще 5 минут.

  4. Отбить куриные грудки.

  5. Смешать кус-кус с луком и грушами. Добавить лимонный сок, яйцо и соль.

  6. Разложить полоски бекона так, чтобы они немного ложились друг на друга. Сверху положить куриное филе. Выложить начинку и завернуть в рулет. Оставить в холодильнике на 2 часа.

  7. Выпекать рулет 30 минут при температуре 180 градусов. Помазать рулет маслом и выпекать еще 30 минут.

Куриный рулет с грушами
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Закуска " Лаваш с семгой"

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 п

  • Сливочный сыр – 1 п

  • Слабосоленая семга – 400 г

  • Укроп, молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Намазать сливочным сыром лаваш.

  2. Поверх выложить кусочки рыбы, посыпать измельченным укропом и перцем.

  3. Завернуть лаваш рулетом и отправить в холодильник на несколько часов.

Лаваш с семгой

Салат с оливками и маринованной брынзой

Ингредиенты:

  • Салатная смесь со шпинатом и рукколой – 200 г

  • Оливки – 150 г

  • Брынза – 400 г

  • Помидоры черри – 200 г

  • Оливковое масло

  • Перец черный

Для маринада:

  • Оливковое масло – 120 мл

  • Белый винный уксус – 40 мл

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Перец чили – 1 \ 2

  • Коричневый сахар – 1 щепотка

  • Сухие итальянские травы – 1 щепотка

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовить маринад. Измельчить чеснок и чили. В кастрюлю налить уксус и 2 ст. л воды. Добавить сахар, сухие травы, чеснок и чили. Довести до кипения, снять с огня и охладить.

  2. Нарезать сыр кубиками. Смешать уксусную смесь с оливковым маслом и залить полученной жидкостью сыр. Мариновать 1 час при комнатной температуре.

  3. Очистить оливки от косточек. Слегка раздавить оливки. Порезать пополам помидоры черри.

  4. Разложить по тарелкам салатную смесь и черри. Полить немного маринодом из-под сыра. Выложить оливки и сыр. Опять полить маринадом, оливковым маслом, поперчить.

Салат с оливками и брынзой

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