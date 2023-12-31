Праздничный торт с мандаринами: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Праздничный торт с мандаринами: выпекать не придется

Самое время планировать новогоднее меню. Кроме салатов и мясных блюд должны быть также десерты. Чтобы долго не возиться с выпечкой, можете сделать такой элементарный торт с мандаринами.

Идея приготовления сезонного мандаринового торта без выпечки опубликована на странице фудблогера recepty_przepisy в Instagram. В основе обычное печенье.

Праздничный торт с мандаринами: выпекать не придется

Ингредиенты для основания:

  • 200 г печенья к кофе
  • 80 г растопленного масла
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Ингредиенты для йогуртовой массы:

  • 30 г желатина
  • 150 г холодной воды
  • 800 г йогурта без добавок
  • 300-350 г сгущенки

Дополнительные ингредиенты:

  • 5-6 мандаринок
  • 1 пачка. апельсиновое желе
  • 300 г воды

Способ приготовления основания:

Праздничный торт с мандаринами: выпекать не придется

1. Печенье измельчить с помощью блендера в крошку.

2. Добавить растопленное масло и перемешать до однородности.

3. Форму плотно обернуть фольгой в два слоя и поставить на ровную поверхность (дощечку).

Праздничный торт с мандаринами: выпекать не придется

4. Выложить печенье, разровнять лопаткой, утрамбовать стаканом с ровным дном.

5. Для йогуртового мусса желатин залить холодной водой и оставить на 10-15 минут.

Праздничный торт с мандаринами: выпекать не придется

6. После этого растопить в микроволновке.

7. К йогурту добавить сгущенку, вымешать венчиком, после этого влить желатин, быстро вымешать и перелить быстро в форму.

8. Поставить в холодильник на несколько часов, чтобы мусс застыл.

Праздничный торт с мандаринами: выпекать не придется

9. После этого выложить дольки мандаринок, по желанию можно добавить еще веточки розмарина.

10. Желе приготовить соответственно инструкции, несколько ложек влить на мандаринки, поставить в холодильник, чтобы остыло желе.

Праздничный торт с мандаринами: выпекать не придется

11. После этого влить осторожно остальное желе (это нужно для того, чтобы мандаринки не всплыли на поверхность).

12. Снова поставить в холодильник, лучше всего на ночь.

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