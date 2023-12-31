Самое время планировать новогоднее меню. Кроме салатов и мясных блюд должны быть также десерты. Чтобы долго не возиться с выпечкой, можете сделать такой элементарный торт с мандаринами.

Идея приготовления сезонного мандаринового торта без выпечки опубликована на странице фудблогера recepty_przepisy в Instagram. В основе обычное печенье.

Ингредиенты для основания:

200 г печенья к кофе

80 г растопленного масла

Видео дня

Ингредиенты для йогуртовой массы:

30 г желатина

150 г холодной воды

800 г йогурта без добавок

300-350 г сгущенки

Дополнительные ингредиенты:

5-6 мандаринок

1 пачка. апельсиновое желе

300 г воды

Способ приготовления основания:

1. Печенье измельчить с помощью блендера в крошку.

2. Добавить растопленное масло и перемешать до однородности.

3. Форму плотно обернуть фольгой в два слоя и поставить на ровную поверхность (дощечку).

4. Выложить печенье, разровнять лопаткой, утрамбовать стаканом с ровным дном.

5. Для йогуртового мусса желатин залить холодной водой и оставить на 10-15 минут.

6. После этого растопить в микроволновке.

7. К йогурту добавить сгущенку, вымешать венчиком, после этого влить желатин, быстро вымешать и перелить быстро в форму.

8. Поставить в холодильник на несколько часов, чтобы мусс застыл.

9. После этого выложить дольки мандаринок, по желанию можно добавить еще веточки розмарина.

10. Желе приготовить соответственно инструкции, несколько ложек влить на мандаринки, поставить в холодильник, чтобы остыло желе.

11. После этого влить осторожно остальное желе (это нужно для того, чтобы мандаринки не всплыли на поверхность).

12. Снова поставить в холодильник, лучше всего на ночь.