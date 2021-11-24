Необычный торт 'Вышиванка' на крестины или свадьбу: идеей поделилась Лилия Цвет

Пляцок "Вышиванка" – настоящая палитра разнообразных вкусов, которые в сочетании создают изысканный торт. Такой десерт готовят большинство хозяек Западной Украины на крестины или свадьбы. И название "Вышиванка" тоже имеет свой тонкий символизм: среди прослоек белого теста виднеется черный мак, напоминающий вышитый орнамент. Этот торт точно поразит гостей на любом застолье изысканным вкусом и эффектным внешним видом.

Идеей приготовления такого пляцка поделилась известный украинский кондитер Лилия Цвет на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для теста:

(форма 23*28см)

мука – 500 г

маргарин – 250 г

разрыхлитель – 18 г

сметана – 120 мл

желтки – 3 шт

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сахар – 200 г

какао – 20 г

мак – 250 г

белки – 3 шт

сахар – 100 г

кисломолочный творог – 1 кг

сахар – 200 г

яйца – 3 шт

крахмал – 50 г

Ингредиенты для крема:

масло – 300 г

сгущенка – 250 г

растворимый кофе – 10 г

водка – 10 мл

Ингредиенты для глазури:

шоколад – 100 г

молоко – 15 мл

Способ приготовления теста:

1. Муку и разрыхлитель перетереть с маргарином.

2. Добавить три желтка, сахар и сметану – замешать тесто.

3. Разделить его на две равные части.

4. К одной добавить какао и перемешать.

5. Затем поделить светлую и темную часть теста еще на 2 части. Темное – отправить в морозилку. Светлое – в холодильник.

Приготовление творожной массы:

1. Взбить творог в блендере, добавить сахар, крахмал и яйца – перемешать все миксером.

Приготовление маковой массы и технология выпечки лепешек:

1. Мак перемолоть, запарить и остудить.

2. белки (3 шт.) взбить со 100 г сахара до стойкой пены.

3. Добавить белки в мак и осторожно перемешать.

4. Одну часть светлого теста выложить в форму, поверх 1/2 маковой массы, после этого 1/2 творожной массы.

5. Сверху натереть половину темного теста.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут и охладить в форме. По такой технологии выпекать еще один торт.

Приготовление крема:

1. Мягкое масло взбить со сгущенкой, добавить кофе растворенный в водке.

Формирование торта:

1. Один корж смазать кремом, сверху положить другой, коричневой стороной вниз.

2. Оставить в холодильнике на ночь.

3. Украсить шоколадом и орешками.

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