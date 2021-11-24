Необычный торт "Вышиванка" на крестины или свадьбу: идеей поделилась Лилия Цвет
Пляцок "Вышиванка" – настоящая палитра разнообразных вкусов, которые в сочетании создают изысканный торт. Такой десерт готовят большинство хозяек Западной Украины на крестины или свадьбы. И название "Вышиванка" тоже имеет свой тонкий символизм: среди прослоек белого теста виднеется черный мак, напоминающий вышитый орнамент. Этот торт точно поразит гостей на любом застолье изысканным вкусом и эффектным внешним видом.
Идеей приготовления такого пляцка поделилась известный украинский кондитер Лилия Цвет на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для теста:
(форма 23*28см)
мука – 500 г
маргарин – 250 г
разрыхлитель – 18 г
сметана – 120 мл
желтки – 3 шт
сахар – 200 г
какао – 20 г
мак – 250 г
белки – 3 шт
сахар – 100 г
кисломолочный творог – 1 кг
сахар – 200 г
яйца – 3 шт
крахмал – 50 г
Ингредиенты для крема:
масло – 300 г
сгущенка – 250 г
растворимый кофе – 10 г
водка – 10 мл
Ингредиенты для глазури:
шоколад – 100 г
молоко – 15 мл
Способ приготовления теста:
1. Муку и разрыхлитель перетереть с маргарином.
2. Добавить три желтка, сахар и сметану – замешать тесто.
3. Разделить его на две равные части.
4. К одной добавить какао и перемешать.
5. Затем поделить светлую и темную часть теста еще на 2 части. Темное – отправить в морозилку. Светлое – в холодильник.
Приготовление творожной массы:
1. Взбить творог в блендере, добавить сахар, крахмал и яйца – перемешать все миксером.
Приготовление маковой массы и технология выпечки лепешек:
1. Мак перемолоть, запарить и остудить.
2. белки (3 шт.) взбить со 100 г сахара до стойкой пены.
3. Добавить белки в мак и осторожно перемешать.
4. Одну часть светлого теста выложить в форму, поверх 1/2 маковой массы, после этого 1/2 творожной массы.
5. Сверху натереть половину темного теста.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут и охладить в форме. По такой технологии выпекать еще один торт.
Приготовление крема:
1. Мягкое масло взбить со сгущенкой, добавить кофе растворенный в водке.
Формирование торта:
1. Один корж смазать кремом, сверху положить другой, коричневой стороной вниз.
2. Оставить в холодильнике на ночь.
3. Украсить шоколадом и орешками.
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