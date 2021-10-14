Три ошибки, которые могут испортить мясо курицы
Говорят, что испортить курицу крайне сложно, мол, это самое простое, что можно приготовить. Но даже опытные хозяйки иногда допускают мелкие ошибки, не догадываясь об этом. А в конечном итоге получают пересушенное, жесткое и совсем не сочное мясо курицы.
Редакция FoodOboz расскажет о главных ошибках, которых избегают все опытные повара при приготовлении курицы, опираясь на информацию сайта Foodandwine.
Опытные повара никогда не снимают кожицу
Это самое главное правило при работе с курицей. Повара знают, что кожура делает мясо очень сочным. А также помогает курице в целом оставаться хрустящей, удерживать больше влаги и жира.
Опытные повара никогда не начинают готовить холодную курицу
Вы сразу начинаете готовить стейк, только достав его из холодильника? То же самое касается и курицы. Иначе, вы рискуете получить переваренное и неравномерно приготовленное мясо. Повара рекомендуют вынимать курицу за 20-30 минут до начала приготовления.
Опытные повара никогда не готовят курицу, предварительно не замочив ее в маринаде
Это важный совет, который могут перенять другие хозяйки. Ведь, цыпленок очень легко пережарить. Поэтому, рассол поможет этого избежать. Специальный маринад готовят на основе соленой воды, иногда с сахаром и травами. Такой рассол не только приправит мясо в середине и снаружи, но и поможет сохранить влагу при приготовлении. Также он помогает денатурировать белки в мышцах, благодаря чему мясо получается чрезвычайно нежным. Несмотря на это, повара советуют оставлять курицу в маринаде примерно на 2-3 часа.
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