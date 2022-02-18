Привычки в питании детей времен СССР, которые пугают современных мам: топ-5

Большинство тех, чье детство прошло в СССР, до сих пор вспоминают питание тех времен, как нечто особенное и вкусное. К сожалению, в большинстве случаев оно не приносило никакой пользы. Более того, есть родители, которые даже сейчас кормят своих детей по шаблонам 70–90-х годов.

Редакция FoodOboz решила собрать для вас топ-5 привычек в питании детей времен СССР, которые сейчас вызывают у современных мам негативные эмоции.

1. Манная каша

Во времена СССР был заметен дефицит и малый выбор детских смесей. В таких условиях манка оставалась самым легким и дешевым вариантом питания.

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Как оказалось, обычная для всех крупа – это рафинированный продукт, в котором совсем нет витаминов и полезных веществ. Пищеварительной системе детей сложно справиться с огромной дозой крахмала и углеводов. Как следствие, крупа оказывает негативное влияние на работу всего организма, особенно на сердечно-сосудистую систему и на работу желудочно-кишечного тракта. Также может вызвать ожирение.

Альтернативой манной крупе может стать семолина или семола – крупа из твердой пшеницы высшего сорта.

2. Мед и сахар

Добавлять сахар во все и как можно больше, а еще вмокать детскую пустышку в мед – еще одна привычка из СССР, которую давно стоит искоренить.

Мед – это один из тех продуктов, которые категорически запрещено давать детям минимум до 2 лет. То же самое касается и сахара. Эти продукты могут заразить молодой организм спорами – эти клетки вызывают бутулизм, что может привести даже к смерти ребенка. Риск ожирения, сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа – и это далеко не все осложнения, ожидающие ребенка в будущем.

Хорошей альтернативой для детей могут быть такие продукты, как: сухофрукты, тертые орехи или ореховые пасты, банан, различные фрукты и ягоды.

3. Домашнее молоко, компоты и соки

Домашнее молоко – это продукт, который лишен пользы от слова вовсе. Не зря молочную продукцию не рекомендуют и считают даже опасной во всем мире. Всему виной – золотистый стафилококк, который провоцирует отравление, интоксикацию, дефицит железа, листерию и в некоторых случаях летальные исходы. Даже кипячение не поможет сделать молоко полностью безопасным для детского организма.

Так же запрещено давать ребенку разбавленное молоко с водой или диетические продукты с низким содержанием жирности. До двух лет детишкам необходимо есть качественные молочные и кисломолочные продукты.

Что касается узваров и компотов, то они в процессе приготовления насыщаются фруктовыми кислотами и сахарами. О полезных веществах и витаминах не может даже идти речь.

Тоже самое можно сказать и о соках, которые наносят большой удар детскому желудку. Как сообщают в Американской Академии Педиатрии (ААР), после года ребенку можно пить только 110 мл свежевыжатого сока, но никак не покупаемого в магазине.

Тем временем Британская служба здравоохранения (NHS) указывает, что детям младше 12 месяцев соки и смузи не так нужны. Но по желанию напиток можно разводить в соотношении 1:10 – 1 часть сока и 10 частей воды. Давать напиток только во время еды. И только после 5 лет можно давать неразбавленный сок вместе с едой в количестве не более 150 мл.

4. Сало и сухарики для детей

Дело в том, что сало – это сырой продукт, после которого высок риск подхватить сальмонеллу, гельминтозу, листерию и многие другие болезни. Сырые и полусырые продукты по всем рекомендациям запрещены до 5 лет.

А что касается сухариков и крекеров, то они входят в список продуктов, которые вызывают удушье у детей по всему миру. Их не советуют давать до 4-5 лет.

5. Первое, второе и компот

Рацион как детей, так и взрослых должен состоять по принципу ТЗХ (Тарелка Здорового Питания), которая содержит такие составляющие, как: цельнозерновые, белки, фрукты и овощи. В СССР об этом и близко не слышали, поэтому оставалось руководствоваться принципом: "Первое, второе и компот". И если с компотом более-менее ясно, то остался вопрос жидкого – супа.

Следует сказать, что польза супа для здоровья как ребенка, так и взрослого человека заметно преувеличена. Он не спасает от гастритов, не оказывает обволакивающее действие на слизистые, не является диетическим. Особенно, когда речь идет о супах с зажаркой, картофелем и свининой.

Итак, не стоит заполнять маленький детский желудок бесполезной жидкостью. В качестве альтернативы можно предложить ребенку насыщенный нутриентами суп, большую часть которого (примерно 80%) составит гуща.

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